4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Rothrist mit Sieg gegen Aarau Sieg für Rothrist: Gegen Aarau gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2.

Premtim Beqaj eröffnete in der 8. Minute das Skore, als er für Rothrist das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Aarau traf Joêl Bühler in der 43. Minute. Der gleiche Joêl Bühler war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Aarau verantwortlich. Er traf erneut in der 50. Spielminute.

Zum Ausgleich für Rothrist traf Marinko Perunicic in der 47. Minute. Das Tor von Dominik Siegrist in der 72. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Rothrist. Das letzte Tor der Partie fiel in der 94. Minute, als Joel Fernandes Teixeira die Führung für Rothrist auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Rothrist für Muhammed Özata (39.), Simone Franze (52.) und Ernad Mujkanovic (86.). Gelbe Karten gab es bei Aarau für David Gemperle (34.), Rafael Da Costa (53.) und Cédric Donati (85.).

In der Tabelle steht Rothrist nach dem ersten Spiel auf Rang 5. Rothrist spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Sarmenstorf 2a (Platz 10). Das Spiel findet am 1. April statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Nach dem ersten Spiel steht Aarau auf dem elften Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Aarau daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Schöftland 3. Diese Begegnung findet am 31. März statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Rothrist 2 - FC Aarau 4:2 (1:2) - Stampfi, Rothrist – Tore: 8. Premtim Beqaj 1:0. 43. Joêl Bühler 1:1. 50. Joêl Bühler 1:2. 47. Marinko Perunicic 2:2. 72. Dominik Siegrist 3:2. 94. Joel Fernandes Teixeira 4:2. – Rothrist: Jeremy Schneeberger, Samuel Gentizon, Liridon Cazimovic, Semir Elkaz, Premtim Beqaj, Minas Iakovidis, Dominik Siegrist, Simone Franze, Jarno Fernandez, Muhammed Özata, Nicola Suter. – Aarau: Benjamin Spiess, Domenico Sorrentino, Nicola Donati, Albert Turcin, Pino Dietiker, Rafael Da Costa, Florian Sachers, Jérôme Früh, David Gemperle, Philipp Hug, Joêl Bühler. – Verwarnungen: 34. David Gemperle, 39. Muhammed Özata, 52. Simone Franze, 53. Rafael Da Costa, 85. Cédric Donati, 86. Ernad Mujkanovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

