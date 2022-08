4. Liga, Gruppe 1 Rothrist mit drei Punkten auswärts gegen Schöftland zum Auftakt – Adnan Cengic als Matchwinner Schöftland lag gegen Rothrist deutlich vorne, nämlich 3:0 (20. Minute) und 4:1 (48. Minute) - und verlor dennoch. Rothrist feiert einen 5:4-Auswärtssieg.

In der 48. Minute erhöhte Schöftland seine Führung auf 4:1. Doch ab der 52. Minute setzte Rothrist zur Wende an, als Leonardo Antonio Ferreira Costa zum 2:4 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Leonardo Antonio Ferreira Costa (52.), Adnan Cengic (57., 75.) und Muhammed Özata (69.).

Bei Schöftland erhielten Philipp Meier (68.), Louis Hauri (73.) und Lars Bigler (92.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rothrist, Semir Elkaz (46.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Rothrist auf dem vierten Rang. Für Rothrist geht es in einem Heimspiel gegen SC Zofingen 2a (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 20. August (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Schöftland liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Schöftland tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Gränichen 2a an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 19. August statt (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: SC Schöftland 3 - FC Rothrist 2 4:5 (3:1) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 7. Dennis Hunziker 1:0. 17. Joël Sagliocco 2:0. 20. Mirco Hilfiker 3:0. 33. Dardan Basha 3:1. 48. Lars Bigler 4:1. 52. Leonardo Antonio Ferreira Costa 4:2. 57. Adnan Cengic 4:3. 69. Muhammed Özata (Penalty) 4:4.75. Adnan Cengic 4:5. – Schöftland: Michael Steiner, Fintan Huber, Lukas Getzmann, Lars Bigler, Pascal Ernst, Dennis Hunziker, Michael Giger, Mirco Hilfiker, Louis Hauri, Dario Gerber, Joël Sagliocco. – Rothrist: Amir Muliqi, Samuel Gentizon, Armend Rrustolli, Joel Fernandes Teixeira, Albijon Salcaj, Semir Elkaz, Jarno Fernandez, Leonardo Antonio Ferreira Costa, Dardan Basha, Nedim Demir, Adnan Cengic. – Verwarnungen: 46. Semir Elkaz, 68. Philipp Meier, 73. Louis Hauri, 92. Lars Bigler.

