2. Liga AFV Rothrist mit Auswärtserfolg bei Fislisbach im Auftaktspiel Sieg für Rothrist gegen Fislisbach zum Saisonauftakt. Das Resultat: 3:1.

(chm)

Martin Valovcan eröffnete in der 45. Minute das Skore, als er für Rothrist das 1:0 markierte. In der 51. Minute baute Michele Scioscia den Vorsprung für Rothrist auf zwei Tore aus (2:0). Martin Valovcan baute in der 75. Minute die Führung für Rothrist weiter aus (3:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Ryan Allmann in der 82. Minute für Fislisbach auf 1:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Fislisbach erhielten Christian Gasane (30.), Brian Bosshard (66.) und Toma Culjak (85.) eine gelbe Karte. Rothrist behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Nach dem ersten Spiel steht Rothrist auf dem dritten Rang. Im nächsten Spiel trifft Rothrist in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Menzo Reinach. Die Partie findet am 20. August statt (17.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Fislisbach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Fislisbach trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Frick (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 20. August statt (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Rothrist 1:3 (0:1) - Esp, Fislisbach – Tore: 45. Martin Valovcan 0:1. 51. Michele Scioscia 0:2. 75. Martin Valovcan 0:3. 82. Ryan Allmann 1:3. – Fislisbach: Leandro Russo, Milan Gligic, Raphael Pfister, Silvan Bär, Dominic Volger, Christian Maier, Ryan Allmann, Toma Culjak, Roman Müller, Yannic Frei, Christian Gasane. – Rothrist: Olivier Joos, Edmond Ramadani, Patrik Dibrani, Lumturim Selmani, Blerim Bekteshi, Bastian Schneeberger, Martin Valovcan, Michele Scioscia, Marco Carubia, Atdhe Kadrijaj, Patrick Russel Grogg. – Verwarnungen: 30. Christian Gasane, 66. Brian Bosshard, 85. Toma Culjak.

