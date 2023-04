2. Liga AFV Rothrist lässt sich von Brugg kein Bein stellen Sieg für den Tabellensechsten: Rothrist lässt am Samstag auswärts beim 3:1 gegen Brugg (Rang 12) nichts anbrennen.

(chm)

Den Auftakt machte Rico Schönenberger, der in der 8. Minute für Brugg zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 27. Minute, als Martin Valovcan für Rothrist traf. Martin Valovcan war es auch, der in der 37. Minute die 2:1-Führung für Rothrist herstellte. In der 50. Minute sorgte Michele Scioscia für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Rothrist.

Gelbe Karten gab es bei Brugg für Mert Dagli (32.), Sven Schönenberger (33.) und Fabio Berz (41.). Eine Verwarnung gab es für Rothrist, nämlich für Ilir Zenuni (40.).

Zahlreiche Gegentore sind für Brugg ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Defensive 47 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Die Tabellensituation bleibt für Rothrist unverändert. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Rothrist hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rothrist spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Baden 1897 2 (Platz 9). Diese Begegnung findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 12. Für Brugg war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Brugg geht es auf fremdem Terrain gegen FC Frick (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 22. April statt (17.15 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Brugg - FC Rothrist 1:3 (1:2) - Stadion Au, Brugg – Tore: 8. Rico Schönenberger 1:0. 27. Martin Valovcan 1:1. 37. Martin Valovcan 1:2. 50. Michele Scioscia 1:3. – Brugg: Raphael Büttikofer, Kristian Ndau, Stefan Jovanovic, Rico Schönenberger, Noël Hottinger, Mert Dagli, Yanis Ouslama, Lars Schwarz, Fabio Berz, Elias Grillo, Sven Schönenberger. – Rothrist: Mato Majic, Ilir Zenuni, Aziz Kukavica, Lumturim Selmani, Blerim Bekteshi, Samuel Fernandes Da Silva, Bastian Schneeberger, Michele Scioscia, Marco Carubia, Martin Valovcan, Pascal Morf. – Verwarnungen: 32. Mert Dagli, 33. Sven Schönenberger, 40. Ilir Zenuni, 41. Fabio Berz.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 00:48 Uhr.