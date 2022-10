4. Liga, Gruppe 1 Rothrist lässt sich von Adria Aarau kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 8 vs. 14) ist Rothrist am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Adria Aarau gerecht geworden und hat zuhause 4:1 gewonnen.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Semir Elkaz für Rothrist. In der 41. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Rothrist stellte Joel Fernandes Teixeira in Minute 71 her. Rothrist erhöhte in der 75. Minute seine Führung durch Adnan Cengic weiter auf 3:0.

Muhammed Özata baute in der 82. Minute die Führung für Rothrist weiter aus (4:0). Es war ein Elfmeter Ein Eigentor (Din Sljivar) in Minute 88 eine Verkürzung des Rückstands von Adria Aarau auf 1:4.

Bei Adria Aarau sah Kristijan Latic (86.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Arnel Habibovic (68.) und Mirel Mujakovic (82.). Bei Rothrist erhielten Semir Elkaz (57.) und Leonardo Antonio Ferreira Costa (91.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Adria Aarau ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 6.3 Tore pro Partie (Rang 14).

Mit dem Sieg rückt Rothrist um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 7. Rothrist hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Rothrist ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Adria Aarau verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Adria Aarau muss bereits die neunte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Viermal verlor Adria Aarau zuhause und fünfmal auswärts.

Für Adria Aarau geht es auswärts gegen FC Entfelden 2 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (2. November) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Rothrist 2 - HNK Adria Aarau 4:1 (1:0) - Stampfi, Rothrist – Tore: 41. Semir Elkaz 1:0. 71. Joel Fernandes Teixeira 2:0. 75. Adnan Cengic 3:0. 82. Muhammed Özata (Penalty) 4:0.88. Eigentor (Din Sljivar) 4:1. – Rothrist: Jeremy Schneeberger, Joel Fernandes Teixeira, Nino Streiff, Minas Iakovidis, Albijon Salcaj, Simone Franze, Semir Elkaz, Jarno Fernandez, Leonardo Antonio Ferreira Costa, Muhammed Özata, Adnan Cengic. – Adria Aarau: Marko Uletic, Carsten Thiele, Ilija Martic, Kristijan Latic, Mirel Mujakovic, Michael Perren, Danijel Tunjic, Mirko Ristic, Damir Mujakovic, Gianluca Wyss, Igor Brkic. – Verwarnungen: 57. Semir Elkaz, 68. Arnel Habibovic, 82. Mirel Mujakovic, 91. Leonardo Antonio Ferreira Costa – Ausschluss: 86. Kristijan Latic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 20:32 Uhr.

