3. Liga, Gruppe 1 Rohr sorgt bei Beinwil am See für Überraschung Überraschung bei Rohr gegen Beinwil am See: Der Tabellen14. (Rohr) hat am Freitag zuhause den Tabellenfünften 4:2 besiegt. Für Rohr war es zugleich der erste Saisonsieg im 17. Spiel.

(chm)

Den Auftakt machte Patrik Perlaska, der in der 10. Minute für Rohr zum 1:0 traf. Es handelte sich um einen Penalty. Ardit Gashi erhöhte in der 17. Minute zur 2:0-Führung für Rohr. Dank dem Treffer von Matteo Pitzalis (55.) reduzierte sich der Rückstand für Beinwil am See auf ein Tor (1:2).

Leonard Rashiti sorgte in der 83. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Rohr. Matteo Pitzalis sorgte in der 85. Minute für Beinwil am See für den Anschlusstreffer zum 2:3. Mit dem 4:2 für Rohr schoss Patrik Perlaska das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Rohr sah Florent Elezaj (92.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Rohr weitere vier gelbe Karten. Bei Beinwil am See erhielten Brendon Samadraxha (58.) und Bruno Merz (73.) eine gelbe Karte.

Dass Rohr gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 17 Spielen 1.3 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Rohr die 13.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 14 mit durchschnittlich 3.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Rohr verharrt trotz dem Sieg am Ende der Tabelle. Mit fünf Punkten liegt das Team auf Rang 14. Rohr hat bisher einmal gewonnen, 14mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem achtplatzierten FC Othmarsingen 1 kriegt es Rohr im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 14. April statt (20.15 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 5. Beinwil am See hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Beinwil am See zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte HNK Adria Aarau. Diese Begegnung findet am Dienstag (12. April) statt (20.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Rohr 1 - FC Beinwil am See 1 4:2 (2:0) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 10. Patrik Perlaska (Penalty) 1:0.17. Ardit Gashi 2:0. 55. Matteo Pitzalis 2:1. 83. Leonard Rashiti 3:1. 85. Matteo Pitzalis 3:2. 87. Patrik Perlaska 4:2. – Rohr: Dardan Kryeziu, Gianluca Wyss, Rino Hunziker, Radovan Radevic, Ardit Gashi, Patrik Perlaska, Dean Meier, Valmir Selimi, Ilir Thaqi, Martin Dreni, Egzon Gashi. – Beinwil am See: Lukas Kalt, Dario Holliger, Raffael Lauber, Fabian Merz, Joel Vögeli, Tim Fessler, Matteo Pitzalis, Sertan Kanik, Bruno Merz, Brendon Samadraxha, Alain Baumann. – Verwarnungen: 37. Patrik Perlaska, 53. Valmir Selimi, 58. Brendon Samadraxha, 73. Bruno Merz, 73. Ilir Thaqi, 80. Martin Dreni – Ausschluss: 92. Florent Elezaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.04.2022 17:20 Uhr.