4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Rohr setzt Siegesserie auch gegen Sarmenstorf fort Rohr setzt seine Siegesserie auch gegen Sarmenstorf fort. Das 6:4 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Sarmenstorf erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Marco Stutz ging das Team in der 7. Minute in Führung. Rohr glich in der 18. Minute durch Mojtaba Rahimi aus.

Danach drehte Rohr auf. Das Team schoss ab der 32. Minute noch fünf weitere Tore, während Sarmenstorf noch drei Treffer gelangen (zum 2:4 (43. Minute), 3:4 (49. Minute) und 4:6 (92. Minute)). Der Endstand lautete 6:4.

Die Torschützen für Rohr waren: Mojtaba Rahimi (2 Treffer), Valentin Bekaj (1 Treffer), Patrik Perlaska (1 Treffer), Atdhe Kadrijaj (1 Treffer) und Ardit Gashi (1 Treffer). Bei Sarmenstorf schoss Marco Stutz gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Sarmenstorf waren: Nicola Mongelli (1 Treffer) und Nesim Abdulai (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rohr für Ahmad Faqirzade (10.) und Ali Rezai (87.). Eine Verwarnung gab es für Sarmenstorf, nämlich für Adrian Petrig (31.).

Rohr schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 20 Tore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 5 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Sarmenstorf ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4 Tore pro Partie (Rang 13).

In der Tabelle liegt Rohr weiterhin auf Rang 2. Das Team hat zwölf Punkte. Rohr feiert mit dem Sieg gegen Sarmenstorf bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Im nächsten Spiel trifft Rohr daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Oftringen 2. Zu diesem Spiel kommt es am 21. April (20.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Sarmenstorf rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Sarmenstorf hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Sarmenstorf spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Rothrist 2 (Platz 8). Die Partie findet am Dienstag (18. April) statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Sarmenstorf 2a - FC Rohr 4:6 (2:4) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 7. Marco Stutz 1:0. 18. Mojtaba Rahimi 1:1. 32. Ardit Gashi 1:2. 36. Mojtaba Rahimi 1:3. 39. Patrik Perlaska 1:4. 43. Nesim Abdulai 2:4. 49. Marco Stutz (Penalty) 3:4.53. Atdhe Kadrijaj (Penalty) 3:5.89. Valentin Bekaj 3:6. 92. Nicola Mongelli 4:6. – Sarmenstorf: Ramon Stöckli, Sandro Lenz, Lukas Brunner, Nicola Mongelli, Silvan Probst, Luca Meier, Michael Iloski, Riccardo Caggiano, Adrian Petrig, Nesim Abdulai, Marco Stutz. – Rohr: Gjergi Gjidodaj, Dean Meier, Ali Rezai, Safet Murtezi, Ardit Gashi, Erolind Ferati, Drilon Gashi, Atdhe Kadrijaj, Patrik Perlaska, Ahmad Faqirzade, Mojtaba Rahimi. – Verwarnungen: 10. Ahmad Faqirzade, 31. Adrian Petrig, 87. Ali Rezai.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 21:57 Uhr.