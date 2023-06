4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Rohr setzt Siegesserie auch gegen Ataspor Seon fort Rohr reiht Sieg an Sieg: Gegen Ataspor Seon hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1

(chm)

Ataspor Seon ging zunächst in der 3. Minute in Führung, als Ege Köseciogullari zum 1:0 traf. In der 38. Minute gelang Rohr jedoch durch Said Mortaza Hussaini der Ausgleich. Patrik Perlaska traf in der 45. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Rohr.

In der 82. Minute baute Ahmad Faqirzade den Vorsprung für Rohr auf zwei Tore aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Eduard Spahiu, der in der 86. Minute die Führung für Rohr auf 4:1 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Rohr für Leutrim Agushi (56.) und Patrik Perlaska (75.). Gelbe Karten gab es bei Ataspor Seon für Ege Köseciogullari (33.) und Kevin Alexandre Lourenço Fernandes (75.).

Dass Rohr viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zwölf Spielen hat Rohr durchschnittlich 3.9 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Ataspor Seon ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 8).

Keine Änderung in der Tabelle für Rohr: Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Rohr hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Rohr geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Seengen (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Für Ataspor Seon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 6. Ataspor Seon hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Ataspor Seon geht es daheim gegen SC Zofingen 2a (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Rohr - FC Ataspor 4:1 (2:1) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 3. Ege Köseciogullari 0:1. 38. Said Mortaza Hussaini 1:1. 45. Patrik Perlaska 2:1. 82. Ahmad Faqirzade 3:1. 86. Eduard Spahiu 4:1. – Rohr: Michel Schneider, Erolind Ferati, Safet Murtezi, Atdhe Kadrijaj, Ali Rezai, Drilon Gashi, Ardit Gashi, Leutrim Agushi, Ahmad Faqirzade, Said Mortaza Hussaini, Patrik Perlaska. – Ataspor Seon: Yunus Yildirim, Kevin Alexandre Lourenço Fernandes, Hidayet Parlak, Salih Yelli, Hajrula Mazrek, Ege Köseciogullari, Mehmet Oymak, Muzaffer Hatir, Rodrigo Miguel Batista Catarino, Bertan Kanik, Saharat Schaffner. – Verwarnungen: 33. Ege Köseciogullari, 56. Leutrim Agushi, 75. Patrik Perlaska, 75. Kevin Alexandre Lourenço Fernandes.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.06.2023 08:46 Uhr.