4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Rohr mit Sieg gegen Beinwil am See Rohr gewinnt am Freitag zuhause gegen Beinwil am See 4:3.

Manuel Schneeberger eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für Beinwil am See das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 12. Minute, als Ardit Gashi für Rohr traf. Manuel Schneeberger erzielte in der 36. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Beinwil am See.

Gleichstand stellte Leutrim Agushi durch seinen Treffer für Rohr in der 64. Minute her. Das Tor von Said Mortaza Hussaini in der 70. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Rohr. Per Penalty erhöhte Leunit Gashi in der 90. Minute zum 4:2 für Rohr. In der Schlussphase kam Beinwil am See noch auf 3:4 heran. Antonio Carlos Ferreira Santos war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 93. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Rohr sah Leutrim Agushi (85.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ali Rezai (40.), Leutrim Agushi (85.) und Letjan Gashi (94.). Bei Beinwil am See sah Timo Meister (89.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Timo Meister (65.) und Tobias Hediger (94.).

Rohr reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Als nächstes trifft Rohr auswärts mit FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 31. März statt (20.15 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

In der Tabelle steht Beinwil am See nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Beinwil am See spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Zofingen 2a (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am 31. März (20.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Rohr - FC Beinwil am See 2 4:3 (1:2) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 7. Manuel Schneeberger 0:1. 12. Ardit Gashi 1:1. 36. Manuel Schneeberger 1:2. 64. Leutrim Agushi 2:2. 70. Said Mortaza Hussaini 3:2. 90. Leunit Gashi (Penalty) 4:2.93. Antonio Carlos Ferreira Santos 4:3. – Rohr: Eduard Spahiu, Leutrim Agushi, Erolind Ferati, Ali Rezai, Said Mortaza Hussaini, Patrik Perlaska, Atdhe Kadrijaj, Olivier Werfeli, Ardit Gashi, Leunit Gashi, Drilon Gashi. – Beinwil am See: Tobias Hediger, Levi Wüst, Alexander Herzog, Leon Flückiger, Janik Ulmann, Joël Widmer, Merlin Halter, Antonio Carlos Ferreira Santos, Nico Dossegger, Dilet Wolday, Manuel Schneeberger. – Verwarnungen: 40. Ali Rezai, 65. Timo Meister, 85. Leutrim Agushi, 94. Letjan Gashi, 94. Tobias Hediger – Ausschlüsse: 85. Leutrim Agushi, 89. Timo Meister.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

