4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Rohr gewinnt klar gegen Rothrist – Siegesserie von Rothrist gebrochen Rohr behielt im Spiel gegen Rothrist am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:2.

In der zweiten Halbzeit erzielte Rohr über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 1:0 in Führung gelegen.

Rothrist waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (58. Minute) und zum 2:3 (76. Minute).

Die Torschützen für Rohr waren: Egzon Gashi (2 Treffer), Safet Murtezi (1 Treffer), Leutrim Agushi (1 Treffer) und Dean Meier (1 Treffer). Einziger Torschütze für Rothrist war: Albijon Salcaj (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Semir Elkaz von Rothrist erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Rohr: Das Team schiesst im Schnitt 3.9 Tore pro Partie.

Mit dem Sieg übernimmt Rohr die Tabellenführung. Nach acht Spielen hat das Team 18 Punkte. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Rohr ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen.

Rohr spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Schöftland 3 (Rang 12). Die Partie findet am 19. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Nach der Niederlage büsst Rothrist einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 5. Rothrist hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Rothrist geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Zofingen 2a (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 19. Mai statt (20.15 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Telegramm: FC Rothrist 2 - FC Rohr 2:5 (0:1) - Stampfi, Rothrist – Tore: 15. Leutrim Agushi 0:1. 57. Dean Meier 0:2. 58. Albijon Salcaj 1:2. 61. Safet Murtezi 1:3. 76. Albijon Salcaj 2:3. 79. Egzon Gashi 2:4. 90. Egzon Gashi 2:5. – Rothrist: Jeremy Schneeberger, Muhammed Özata, Semir Elkaz, Nicola Suter, Dominik Siegrist, Stefan Eric, Simone Franze, Premtim Beqaj, Marinko Perunicic, Kenan Salesevic, Minas Iakovidis. – Rohr: Michel Schneider, Dean Meier, Atdhe Kadrijaj, Leutrim Agushi, Ali Rezai, Drilon Gashi, Mojtaba Rahimi, Ahmad Faqirzade, Said Mortaza Hussaini, Leunit Gashi, Valentin Bekaj. – Verwarnungen: 60. Semir Elkaz.

