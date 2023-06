3. Liga, Gruppe 1 Roan Noordijk führt Schöftland mit drei Toren zum Sieg gegen Gontenschwil Schöftland gewinnt am Freitag auswärts gegen Gontenschwil 5:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Roan Noordijk in der 33. Minute. Er traf für Schöftland zum 1:0. Roan Noordijk erzielte nur fünf Minuten später auch das 2:0 für Schöftland. In der 40. Minute gelang Gontenschwil (Arian Dzemaili) der Anschlusstreffer (1:2).

Roman Leuenberger sorgte in der 50. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Schöftland. Sandro Zürcher sorgte in der 66. Minute für Gontenschwil für den Anschlusstreffer zum 2:3. Schöftland baute die Führung in der 75. Minute (Andrin Mühlethaler) weiter aus (4:2).

Nochmals Roan Noordijk baute in der 84. Minute die Führung für Schöftland weiter aus (5:2). In der 91. Minute sorgte Janick Dätwyler noch für Resultatkosmetik für Gontenschwil. Er traf zum 3:5-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gontenschwil erhielten Tarik Habibija (77.) und Sandro Zürcher (77.) eine gelbe Karte. Schöftland blieb ohne Karte.

Dass Schöftland gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 25 Spielen 1.5 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Schöftland die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Schöftland rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 27 Punkte bedeuten Rang 11. Schöftland hat bisher siebenmal gewonnen, zwölfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Schöftland spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Entfelden (Platz 7). Diese Begegnung findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Nach der Niederlage büsst Gontenschwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 29 Punkten auf Rang 10. Für Gontenschwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Gontenschwil geht es auswärts gegen FC Veltheim AG (Platz 14) weiter. Die Partie findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Telegramm: FC Gontenschwil - SC Schöftland 2 3:5 (1:2) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 33. Roan Noordijk 0:1. 38. Roan Noordijk 0:2. 40. Arian Dzemaili 1:2. 50. Roman Leuenberger 1:3. 66. Sandro Zürcher 2:3. 75. Andrin Mühlethaler 2:4. 84. Roan Noordijk 2:5. 91. Janick Dätwyler 3:5. – Gontenschwil: Michael Hochuli, Tobias Bucher, Tarik Habibija, Leandro Pfendsack, Altijon Qorolli, Timo Bentele, Vojan Cvijanovic, Sandro Zürcher, Nikola Kolevski, Michael Meier, Michael Von Gunten. – Schöftland: Remo Schenk, Troy Hischier, Yves Lüscher, Raphael Lüscher, Nick Schär, Nicolas Aufdenblatten, Dennis Pregla, Roan Noordijk, Simon Olivera, Roman Leuenberger, Gianluca Wirz. – Verwarnungen: 77. Tarik Habibija, 77. Sandro Zürcher.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.06.2023 09:30 Uhr.