3. Liga, Gruppe 2 Rilind Krasniqi führt Villmergen mit vier Toren zum Sieg gegen Erlinsbach Villmergen behielt im Spiel gegen Erlinsbach am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 9:1.

(chm)

Schon früh setzte Villmergen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 17. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 7:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Villmergen noch auf 9:1.

Erlinsbach war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 36. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Matchwinner für Villmergen war Rilind Krasniqi, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Villmergen waren: Arijan Gashi (2 Treffer), Sandro Koch (1 Treffer), Marco Bärtschi (1 Treffer) und Edmond Selimi (1 Treffe.) einziger Torschütze für Erlinsbach war: Domenico Arnone (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Rafael Moriggl von Erlinsbach erhielt in der 58. Minute die gelbe Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Villmergen: Im Schnitt erzielt das Team 3.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 27 Tore erzielte.

Die Abwehr von Erlinsbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 30 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.3 Toren pro Match (Rang 14).

Villmergen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 7. Villmergen hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Villmergen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Küttigen 1a (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 23. September (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Erlinsbach verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Erlinsbach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Erlinsbach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Neuenhof an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Villmergen - FC Erlinsbach 1b 9:1 (7:1) - Badmatte, Villmergen – Tore: 17. Arijan Gashi 1:0. 23. Edmond Selimi 2:0. 29. Marco Bärtschi 3:0. 30. Rilind Krasniqi 4:0. 32. Sandro Koch 5:0. 36. Domenico Arnone 5:1. 41. Rilind Krasniqi 6:1. 44. Arijan Gashi 7:1. 89. Rilind Krasniqi 8:1. 90. Rilind Krasniqi 9:1. – Villmergen: Marco Bärtschi, Sven Meier, Pascal Rummel, Noah Haussener, Marco Sanvido, Tefik Baki, Edmond Selimi, Joël Roth, Sandro Koch, Jim Graf, Arijan Gashi. – Erlinsbach: Manuel Schaer, Loris Rüedi, Gerard Toni, Joseph Henry James Birchenall, Dardan Gashi, Gavin Porcelli, Yannik Zacheo, Setshi Toni, Esey Misgena, Jan Arnet, Emre Saglam. – Verwarnungen: 58. Rafael Moriggl.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.09.2022 23:30 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.