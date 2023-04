3. Liga, Gruppe 2 Rilind Krasniqi führt Villmergen mit drei Toren zum Sieg gegen Würenlingen Villmergen gewinnt am Dienstag zuhause gegen Würenlingen 5:0.

In der 17. Minute gelang Rilind Krasniqi der Führungstreffer zum 1:0 für Villmergen. In der 31. Minute traf Rilind Krasniqi bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Villmergen. Arijan Gashi baute in der 33. Minute die Führung für Villmergen weiter aus (3:0).

Villmergen erhöhte in der 76. Minute seine Führung nochmals durch Rilind Krasniqi weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Mattia Lo Iudice, der in der 82. Minute die Führung für Villmergen auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Villmergen für Edmond Selimi (24.), Arijan Gashi (25.) und Marco Sanvido (53.). Gelbe Karten gab es bei Würenlingen für Erzon Behluli (27.), Alessandro Sagona (36.) und Blagoja Tanaskoski (53.).

In seiner Gruppe hat Villmergen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 3.4 Tore pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Villmergen: Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 6. Villmergen hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Villmergen in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Mutschellen 2. Die Partie findet am Sonntag (23. April) statt (13.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Für Würenlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 9. Würenlingen hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Würenlingen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Neuenhof an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am Freitag (21. April) statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Telegramm: FC Villmergen - FC Würenlingen 5:0 (3:0) - Badmatte, Villmergen – Tore: 17. Rilind Krasniqi 1:0. 31. Rilind Krasniqi 2:0. 33. Arijan Gashi 3:0. 76. Rilind Krasniqi 4:0. 82. Mattia Lo Iudice 5:0. – Villmergen: Marco Bärtschi, Pascal Rummel, Noah Haussener, Marco Sanvido, Luca Rey, Jim Graf, Patrick Locher, Sandro Koch, Edmond Selimi, Rilind Krasniqi, Arijan Gashi. – Würenlingen: Sirio Crippa, Silvan Tanaskoski, Blagoja Tanaskoski, Erzon Behluli, Marco Takac, Muhamet Behluli, Alessandro Sagona, Dominik Pieren, Michael De Sousa Reis, Luis Künzi, Marc Thurnherr. – Verwarnungen: 24. Edmond Selimi, 25. Arijan Gashi, 27. Erzon Behluli, 36. Alessandro Sagona, 53. Marco Sanvido, 53. Blagoja Tanaskoski.

