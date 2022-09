4. Liga, Gruppe 1 Rafaël Erb rettet Oftringen einen Punkt gegen Rothrist Im Spiel zwischen Oftringen und Rothrist hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 5:5.

(chm)

Oftringen war zweimal in Führung. Rothrist lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 5:5 schaffte Oftringen in der 94. Minute.

Das Spiel war ein stetes Hin und Her. Beide Teams erkämpften sich zeitweise einen Vorsprung von zwei und mehr Toren.

In der 69. Minute erzielte Ali Sahin Ozan für Rothrist die 4:3-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für Rothrist stellte Adnan Cengic in Minute 77 her. Dejan Skopljak sorgte in der 81. Minute für Oftringen für den Anschlusstreffer zum 4:5. Für den späten Ausgleich für Oftringen sorgte Rafaël Erb, der in der 94. Minute das Tor zum 5:5 erzielte.

Die Torschützen für Oftringen waren: Daniele D Ovidio (2 Treffer), Rafaël Erb (1 Treffer), Mario Weber (1 Treffer) und Dejan Skopljak (1 Treffer). Bei Rothrist schoss Adnan Cengic gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Rothrist waren: Leutrim Agushi (1 Treffer), Jarno Fernandez (1 Treffer) und Ali Sahin Ozan (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Oftringen gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Rothrist für Semir Elkaz (30.), Leutrim Agushi (67.) und Edison Markaj (92.).

Oftringen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 21 Tore in fünf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.2 Toren pro Spiel.

Die Tabellenführung bleibt trotz dem Unentschieden bei Oftringen Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei 13 Punkten. Oftringen hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Oftringen auf fremdem Terrain gegen das zweitplatzierte Team FC Gränichen 2a zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am Freitag (9. September) statt (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Für Rothrist hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 9. Rothrist hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Rothrist wartet im nächsten Spiel zuhause das zehntplatzierte Team FC Masis Aarau, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (10. September) (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Oftringen 2 - FC Rothrist 2 5:5 (2:2) - Im Feld, Oftringen – Tore: 1. Daniele D Ovidio 1:0. 24. Daniele D Ovidio 2:0. 26. Jarno Fernandez 2:1. 37. Leutrim Agushi (Penalty) 2:2.50. Mario Weber 3:2. 51. Adnan Cengic 3:3. 69. Ali Sahin Ozan 3:4. 77. Adnan Cengic 3:5. 81. Dejan Skopljak 4:5. 94. Rafaël Erb 5:5. – Oftringen: Mikail Simsek, Alessandro Quaino, Emircan Durgut, Marco Eng, Emir Rakovic, Lukas Woodtli, Dejan Skopljak, Stefano Cardoso Baptista, Luca Muscolo, Daniele D Ovidio, Ricardo Saraiva Lopes. – Rothrist: Nico Cannarile, Leutrim Agushi, Semir Elkaz, Atdhe Kadrijaj, Premtim Beqaj, Simone Franze, Jarno Fernandez, Leonardo Antonio Ferreira Costa, Pascal Nützi, Adnan Cengic, Ali Sahin Ozan. – Verwarnungen: 30. Luca Muscolo, 30. Semir Elkaz, 58. Emir Rakovic, 65. Rafaël Erb, 67. Leutrim Agushi, 89. Dejan Skopljak, 92. Edison Markaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.09.2022 00:10 Uhr.

