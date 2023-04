3. Liga, Gruppe 2 Rafael Annen rettet Tägerig einen Punkt gegen Küttigen Im Spiel zwischen Tägerig und Küttigen hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Tägerig war zweimal in Führung. Küttigen lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Tägerig in der 96. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 91. Minute ging Küttigen zunächst 3:2 in Führung. Nur gerade fünf Minuten nach dem 3:2 (91. Miunte) traf Rafael Annen für Tägerig in der 96. Minute zum 3:3-Ausgleich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Tägerig. Bei Küttigen erhielten Julijan Todorovic (16.), Silvan Otto (77.) und Elmin Osmanovic (91.) eine gelbe Karte.

Mit dem Unentschieden macht Tägerig ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 11. Tägerig hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Tägerig wartet im nächsten Spiel das zehntplatzierte Team SC Zurzach, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Mittwoch (19. April) statt (20.15 Uhr, Barz, Zurzach).

Für Küttigen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 4. Küttigen hat bisher zehnmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Küttigen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Turgi. Das Spiel findet am 21. April statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Tägerig - FC Küttigen 1a 3:3 (1:0) - Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig – Tore: 39. Carlos Alberto Martins Alves 1:0. 56. Adrian Geiser 1:1. 63. Yunus Hamurtekin 2:1. 73. Silvan Otto 2:2. 91. Tomislav Bajo 2:3. 96. Rafael Annen 3:3. – Tägerig: Jonas Simon, Rafael Annen, Moreno Zanatta, Marcel Hilpert, Joao Martins Costa, Pedro Loureiro Da Costa, Pascal Meyer, Francesco Zanatta, Carlos Alberto Martins Alves, Francisco José Henriques Alves Frade, Yunus Hamurtekin. – Küttigen: El Mehdi Couche, Matteo Luongo, Michael Stampfli, Fabian Geissberger, Etienne Michot, Julijan Todorovic, Adrian Geiser, Franjo Bajo, Jan Rossi, Gian Reto Bleuel, Tomislav Bajo. – Verwarnungen: 16. Julijan Todorovic, 23. Marcel Hilpert, 41. Yunus Hamurtekin, 77. Alessandro Locatelli, 77. Silvan Otto, 91. Elmin Osmanovic, 93. Thomas Aegerter.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 18:07 Uhr.