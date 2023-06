2. Liga AFV

Challenge League Jetzt ist es offiziell: Alex Frei ist neuer Trainer des FC Aarau – warum es so lange gedauert hat

Das Warten ist zu Ende: Alex Frei unterschrieb auf dem Brügglifeld einen Vertrag für zwei Jahre. Deshalb hat dies so lange gedauert und so verliefen die letzten Tage. Und was ist nun mit den Zielen für die nächste Saison?