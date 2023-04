4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Pflichtsieg für Suryoye Wasserschloss gegen Muri – Später Siegtreffer durch Elias Kass Suryoye Wasserschloss siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Muri: Der Tabellendritte siegt zuhause 3:2 gegen den Tabellenzehnten.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Suryoye Wasserschloss das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 81. Minute war Elias Kass.

Philippe Miksa hatte davor in der 28. Minute zum 1:0 für Muri getroffen. Per Elfmeter glich Elias Kass das Spiel in der 52. Minute für Suryoye Wasserschloss wieder aus. In der 76. Minute war es an Antonio Kass Abdulahad, Suryoye Wasserschloss 2:1 in Führung zu bringen. Per Elfmeter glich Sean Meier das Spiel in der 78. Minute für Muri wieder aus.

Gelbe Karten gab es bei Muri für Florent Dinaj (11.), Christian Schaad (43.) und Michael Spielmann (68.). Gelbe Karten gab es bei Suryoye Wasserschloss für Antonio Kass Abdulahad (55.) und Sleman Josef (89.).

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Suryoye Wasserschloss bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Suryoye Wasserschloss nicht verändert. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 3. Suryoye Wasserschloss hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Suryoye Wasserschloss spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Fislisbach 2 (Rang 9). Die Partie findet am 29. April statt (16.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Für Muri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 10. Muri hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Muri geht es daheim gegen FC Kölliken 2b (Platz 12) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (14.30 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Suryoye Wasserschloss - FC Muri 2a 3:2 (0:1) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 28. Philippe Miksa 0:1. 52. Elias Kass (Penalty) 1:1.76. Antonio Kass Abdulahad 2:1. 78. Sean Meier (Penalty) 2:2.81. Elias Kass (Penalty) 3:2. – Suryoye Wasserschlos: Markus Sahdo, Emanuel Bahnan, Devin Petrus, Gabriel Alacam, Giorgis Yacoub, Samuel Kass, Antonio Kass Abdulahad, Jack Akes, Dario Profeta, Tobias Schneider, Elias Kass. – Muri: Noël Kottmann, Michael Spielmann, Sven Ottiger, Calvin Koch, Ardonis Shabani, Florent Dinaj, Brayen Rosario Silva Galati, Enis Misini, Christian Schaad, Sean Meier, Philippe Miksa. – Verwarnungen: 11. Florent Dinaj, 43. Christian Schaad, 55. Antonio Kass Abdulahad, 68. Michael Spielmann, 89. Sleman Josef.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

