4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Pflichtsieg für Sarmenstorf gegen Mutschellen Sarmenstorf holt gegen Mutschellen auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenzwölften 3:2.

(chm)

Florian Schuck eröffnete in der 16. Minute das Skore, als er für Mutschellen das 1:0 markierte. In der 18. Minute traf Martin Sonderegger für Sarmenstorf zum 1:1-Ausgleich. Martin Sonderegger war es auch, der in der 20. Minute die 2:1-Führung für Sarmenstorf herstellte.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Sarmenstorf stellte Daniele Napoli in Minute 86 her. Ein Eigentor (Daniele Napoli) in der 90. Minute bedeutete den Anschlusstreffer für Mutschellen zum 2:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Mutschellen erhielten Romeo Koch (30.) und Joshua Koch (46.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Sarmenstorf erhielt: Samuel Lüscher (75.)

Dass Sarmenstorf viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sechs Spielen hat Sarmenstorf durchschnittlich 2.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Sarmenstorf unverändert. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 2. Für Sarmenstorf ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Sarmenstorf ging unentschieden aus.

Sarmenstorf spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Merenschwand 1 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (6. Mai) (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Für Mutschellen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 12. Mutschellen hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Mit dem sechstplatzierten FC Mellingen 2a kriegt es Mutschellen als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (4. Mai) (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Mutschellen 3 - FC Sarmenstorf 2b 2:3 (1:2) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 16. Florian Schuck 1:0. 18. Martin Sonderegger 1:1. 20. Martin Sonderegger 1:2. 86. Daniele Napoli 1:3. 90. Eigentor (Daniele Napoli) 2:3. – Mutschellen: Braj Hemrajani, Ronny Dietrich, Tobias Härri, Joshua Koch, Noah Ruppen, Luca Vögeli, Robert Benz, Bruno Ricardo Fernandes Torres, Florian Graf, Florian Schuck, Romeo Koch. – Sarmenstorf: Stephan Meier, Andreas Baur, Alex Melliger, Timo Joller, Daniele Napoli, Craig Moser, Dino Macher, Frank Hegi, Martin Sonderegger, Pascal Schärer, Jason Schmid. – Verwarnungen: 30. Romeo Koch, 46. Joshua Koch, 75. Samuel Lüscher.

