3. Liga, Gruppe 2 Pflichtsieg für Niederwil gegen Turgi – Später Siegtreffer durch Damian Wüthrich Turgi lag gegen Niederwil deutlich vorne, nämlich 3:1 (60. Minute) - und verlor dennoch. Niederwil feiert einen 4:3-Heimsieg.

(chm)

Den Auftakt machte Damian Wüthrich, der in der 7. Minute für Niederwil zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 42, als Stefan Wink für Turgi erfolgreich war. In der 56. Minute war es erneut Stefan Wink, der Turgi mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Nur vier Minute später traf Stefan Wink erneut, so dass es in der 60. Minute 3:1 für Turgi hiess. Der Anschlusstreffer für Niederwil zum 2:3 kam in der 75. Minute. Verantwortlich dafür war Lenin Bonito. Nur drei Minuten später fiel auch der Ausgleichstreffer für Niederwil. Verantwortlich war erneut Lenin Bonito. Kurz vor Schluss, in der 88. Minute traf Damian Wüthrich zum 4:3-Siegestreffer für Niederwil.

Bei Turgi erhielten Fitim Krasniqi (74.), Elbasan Lubishtani (75.) und Pascal Moor (91.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Niederwil, nämlich für Raphael Peterhans (55.).

Die Abwehr von Turgi kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.1 Tore pro Partie (Rang 11).

Niederwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 5. Für Niederwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Niederwil tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Mellingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 21. Oktober statt (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Turgi verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Turgi hat bisher noch nie gewonnen. Viermal spielte das Team unentschieden. Sieben Spiele gingen verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Villmergen kriegt es Turgi als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: FC Niederwil - FC Turgi 4:3 (1:1) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 7. Damian Wüthrich 1:0. 42. Stefan Wink 1:1. 56. Stefan Wink (Penalty) 1:2.60. Stefan Wink 1:3. 75. Lenin Bonito 2:3. 78. Lenin Bonito 3:3. 88. Damian Wüthrich 4:3. – Niederwil: Patrick Kohler, David Näf, Raphael Peterhans, Luca Angst, Rafael Schertenleib, Emiliano Di Chiara, Joel Rey, Nico Gautschi, Damian Wüthrich, Jamie Specker, Sandro Ravelli. – Turgi: Elia Steffen, Daniel Züfle, Michael James Browne, Massimiliano Cafaro, Elbasan Lubishtani, Helder Lourenco Silva, Dennis Burger, Pascal Knall, Fitim Krasniqi, Granit Terbunja, Stefan Wink. – Verwarnungen: 55. Raphael Peterhans, 74. Fitim Krasniqi, 75. Elbasan Lubishtani, 91. Pascal Moor.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 15:14 Uhr.

