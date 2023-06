3. Liga, Gruppe 2 Pflichtsieg für Neuenhof gegen Tägerig – Florian Hofmann trifft spät zum Sieg Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 11) ist Neuenhof am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Tägerig gerecht geworden und hat zuhause 1:0 gewonnen.

(chm)

Das einzige Tor der Partie fiel erst in der Schlussphase. Das 1:0 erzielte Florian Hofmann in der 88. Minute.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Neuenhof sah Miguel Weber (94.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Neuenhof weitere vier gelbe Karten. Bei Tägerig sah Michael Truniger (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Silvan Peterhans (42.) und Marcel Hilpert (44.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Neuenhof. Mit 48 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Neuenhof hat bisher 14mal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Neuenhof spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Zurzach (Rang 9). Das Spiel findet am Dienstag (6. Juni) statt (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Für Tägerig hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 11. Tägerig hat bisher sechsmal gewonnen, 13mal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Tägerig zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Würenlingen (Platz 10) zu tun. Diese Begegnung findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Telegramm: FC Neuenhof - FC Tägerig 1:0 (0:0) - Stausee, Neuenhof – Tor: 88. Florian Hofmann 1:0. – Neuenhof: Alpay Inaner, Enrico Toma Turrion, Stefano Pompa, Stefano Imbrogno, Alessio Grassia, Jan Voser, Florian Hofmann, Kreshnik Avdyli, Miguel Weber, Asllon Halili, Alessandro Bianchi. – Tägerig: Jonas Simon, Silvan Peterhans, Rafael Annen, Moreno Zanatta, Michael Truniger, Marcel Hilpert, Francisco José Henriques Alves Frade, Joao Martins Costa, Francesco Zanatta, Pascal Meyer, Yunus Hamurtekin. – Verwarnungen: 42. Silvan Peterhans, 44. Marcel Hilpert, 70. Irfan Ponik, 75. Deniz Demirci, 93. Miguel Weber, 94. Labinot Avdyli – Ausschlüsse: 92. Michael Truniger, 94. Miguel Weber.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.06.2023 11:39 Uhr.