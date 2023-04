3. Liga, Gruppe 2 Pflichtsieg für Mellingen gegen Würenlingen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 9) ist Mellingen am Dienstag seiner Favoritenrolle gegen Würenlingen gerecht geworden und hat zuhause 2:1 gewonnen.

(chm)

Zwei Tore von Andreas Etter (29. Und 74.) bedeuteten eine 2:0-Führung für Mellingen.

In der 93. Minute schoss Würenlingen (Luis Künzi) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es total acht Karten. Mellingen kassierte vier gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Würenlingen.

Mellingen weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Total schoss das Team 65 Tore in 18 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.6 Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Mellingen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 18 Spielen hat das Team 42 Punkte. Mellingen hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Mellingen zuhause gegen das drittplatzierte Team FC Küttigen 1a zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am Freitag (28. April) statt (20.30 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Für Würenlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 9. Würenlingen hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Würenlingen geht es in einem Heimspiel gegen FC Kappelerhof (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am Freitag (28. April) statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Telegramm: FC Mellingen - FC Würenlingen 2:1 (1:0) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 29. Andreas Etter (Penalty) 1:0.74. Andreas Etter 2:0. 93. Luis Künzi 2:1. – Mellingen: Pascal Duss, Muhamed Destani, Andreas Etter, Pascal Gisi, Burim Haxha, Fabian Gisi, Joel Meier, Patrick Bätschmann, Mergim Berisha, Philipp Müller, Arjanit Kabashaj. – Würenlingen: Erzon Behluli, Leone Tanaskoski, Marc Thurnherr, Marco Takac, Luis Künzi, Alessandro Sagona, Muhamet Behluli, Kevin Häuselmann, Michael De Sousa Reis, Nick Hartmann, Lian Nyffenegger. – Verwarnungen: 16. Burim Haxha, 23. Luis Künzi, 26. Muhamed Destani, 28. Lian Nyffenegger, 35. Arjanit Kabashaj, 35. Alessandro Sagona, 55. Erzon Behluli, 76. Berat Haxha.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.04.2023 22:55 Uhr.