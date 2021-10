4. Liga, Gruppe 3 Pflichtsieg für Liria gegen Mellingen Liria siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Mellingen: Der Tabellenfünfte siegt zuhause 3:1 gegen den Tabellen-13.

Das erste Tor der Partie fiel für Liria: Amir Haliti brachte seine Mannschaft in der 18. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 24. Minute brachte Meriton Orana Liria mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Meriton Orana war es auch, der in der 44. Minute Liria weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:0. Den Schlussstand stellte Jonatan Oliveira Soares in der 92. Minute her, als er für Mellingen auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marco Messina von Mellingen erhielt in der 61. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 4.2 Toren pro Spiel ist Liria bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Liria machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 3. Liria hat bisher neunmal gewonnen und dreimal verloren.

Als nächstes trifft Liria auswärts mit FC Othmarsingen 2 (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 23. Oktober statt ( Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Für Mellingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 13. Für Mellingen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Mellingen trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Bremgarten 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: KF Liria - FC Mellingen 2a 3:1 (3:0) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 18. Amir Haliti 1:0. 24. Meriton Orana 2:0. 44. Meriton Orana 3:0. 92. Jonatan Oliveira Soares 3:1. – Liria: Muhamed Kastrati, Anil Halimi, Enis Gjuraj, Lirian Shala, Edion Cikaqi, Amir Haliti, Besar Hetemi, Manuell Spaqi, Meriton Orana, Egzon Lugu, Sizai Morina. – Mellingen: Fabio Theiler, Roman Seiler, Smail Hukic, Luigi Lei, Dominik Rizzolo, Marco Messina, Divonan Uthayaseelan, Fabian Aerne, Samuele Costa, Eric Troglia, Luca Schindler. – Verwarnungen: 61. Marco Messina.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Merenschwand 1 - FC Sarmenstorf 2b 2:2, FC Bremgarten 2 - FC Falke Lupfig 1:2, KF Liria - FC Mellingen 2a 3:1, FC Mutschellen 3 - FC Turgi 1b 2:4

Tabelle: 1. FC Villmergen 2b 12 Spiele/28 Punkte (57:24). 2. FC Muri 3 12/28 (43:13), 3. KF Liria 12/27 (51:30), 4. FC Bünz-Maiengrün 1 11/25 (27:13), 5. FC Spreitenbach 1b 12/25 (44:28), 6. FC Falke Lupfig 12/23 (32:21), 7. FC Turgi 1b 12/16 (31:33), 8. FC Merenschwand 1 12/14 (27:35), 9. FC Mutschellen 3 12/12 (27:37), 10. FC Sarmenstorf 2b 12/11 (21:39), 11. FC Niederwil 2 12/10 (14:49), 12. FC Bremgarten 2 12/10 (25:33), 13. FC Mellingen 2a 12/8 (13:26), 14. FC Othmarsingen 2 11/2 (11:42).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 23:26 Uhr.

