3. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Lenzburg gegen Rupperswil – Siegtreffer durch Dominic Siegenthaler Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 6 vs. 13) ist Lenzburg am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Rupperswil gerecht geworden und hat auswärts 2:1 gewonnen.

Lenzburg geriet zunächst in Rückstand, als Florian Meier in der 31. Minute Rupperswil 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von zehn Minuten brachten aber für Lenzburg die Wende. Diego Alvarez schoss in der 67. Minute den Ausgleich, in der 77. Minute erzielte Dominic Siegenthaler den Siegtreffer.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Lenzburg sah Diego Alvarez (82.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Lenzburg weitere fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Rupperswil für Valdrin Dvorani (58.) und Lars Schurtenberger (62.).

Lenzburg verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Lenzburg hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Auf Lenzburg wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Erlinsbach 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (31. August) (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Rupperswil steht in der Tabelle neu auf Rang 14 (zuvor: 13). Das Team hat null Punkte. Rupperswil hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Im nächsten Spiel kriegt es Rupperswil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Rothrist 1. Diese Begegnung findet am Dienstag (31. August) statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Rupperswil 1 - FC Lenzburg 2 1:2 (1:0) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 31. Florian Meier 1:0. 67. Diego Alvarez 1:1. 77. Dominic Siegenthaler 1:2. – Rupperswil: Cédric Zürcher, Remo Bünzli, Joël Hauser, Filip Rajic, Erion Rrafshi, Florian Meier, Justin Brahimaj, Luis Wyrsch, Lars Schurtenberger, Claudio Ott, Valdrin Dvorani. – Lenzburg: Shane Clerici, David Kutschera, Diego Alvarez, Dominic Siegenthaler, Laszlo Stutz, Dario Hanna, Samuel Huber, Philipp Kohler, Tobias Steiner, Besart Vrella, Simone Mezzancella. – Verwarnungen: 22. Laszlo Stutz, 33. Tobias Steiner, 38. Diego Alvarez, 58. Valdrin Dvorani, 62. Lars Schurtenberger, 87. Faton Abduli, 94. Nicolas Egger – Ausschluss: 82. Diego Alvarez.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: HNK Adria Aarau - FC Buchs 1 0:1, FC Erlinsbach 1 - SC Schöftland 2 5:0, FC Rupperswil 1 - FC Lenzburg 2 1:2, FC Küttigen 2 - FC Rothrist 1 0:3

Tabelle: 1. FC Frick 1b 3 Spiele/9 Punkte (9:5). 2. FC Rothrist 1 3/9 (14:1), 3. FC Buchs 1 3/9 (6:2), 4. FC Entfelden 1 2/6 (10:0), 5. FC Lenzburg 2 3/6 (8:4), 6. FC Erlinsbach 1 3/6 (6:7), 7. FC Küttigen 2 3/6 (4:5), 8. FC Othmarsingen 1 2/3 (5:4), 9. SC Schöftland 2 3/3 (5:10), 10. FC Beinwil am See 1 3/1 (4:9), 11. FC Seon 1 3/1 (7:10), 12. HNK Adria Aarau 3/0 (1:15), 13. FC Rohr 1 3/0 (2:6), 14. FC Rupperswil 1 3/0 (4:7).

