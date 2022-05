3. Liga, Gruppe 2 Pflichtsieg für Frick gegen Wettingen Frick holt gegen Wettingen auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenelften 2:0.

(chm)

Frick entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Zunächst war Valentin Schmid in der 36. Minute erfolgreich, dann traf Durim Ibrahimi acht Minuten später zum 2:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Frick erhielt: Marco Boss (54.) die einzige gelbe Karte bei Wettingen erhielt: Mourad Boulaouche (44.)

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Frick ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 71 erzielten Toren Rang 2.

Dank dem Sieg führt Frick neu die Tabelle an. Das Team hat nach 20 Spielen 51 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Frick ist es der zweite Sieg in Serie.

Frick spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SV Würenlos 1 (Rang 13). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Wettingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 11. Wettingen hat bisher sechsmal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Wettingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Neuenhof 1 (Platz 7). Das Spiel findet am Freitag (6. Mai) statt (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Telegramm: FC Wettingen 2 - FC Frick 1a 0:2 (0:2) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 36. Valentin Schmid 0:1. 44. Durim Ibrahimi (Penalty) 0:2. – Wettingen: Eray Sen, Robin Fischer, Emanuel Iuliano, Daniel Vogt, Alnord Feta, Kevin Bamberger, Luca Caforio, Mourad Boulaouche, Drini Alabaki, Hakan Sinani, Massimo Montalto. – Frick: Lukas Schraner, Valentin Schmid, Kastriot Berisha, Marco Boss, Sven Würgler, Roger Herzog, Cyrill Vogel, Gian Luca Venzin, Alain Saner, Meris Habibija, Durim Ibrahimi. – Verwarnungen: 44. Mourad Boulaouche, 54. Marco Boss.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

