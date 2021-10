3. Liga, Gruppe 2 Pflichtsieg für Frick gegen Tägerig Frick hat als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Tägerig gesiegt: Der Tabellenführer gewinnt am Samstag zuhause 3:1 gegen den Tabellensiebten.

(chm)

Sven Würgler eröffnete in der 5. Minute das Skore, als er für Frick das 1:0 markierte. Cyrill Vogel sorgte in der 21. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Frick. In der 40. Minute gelang Tägerig (Yunus Hamurtekin) der Anschlusstreffer (1:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Roger Herzog in der 65. Minute. Er traf zum 3:1 für Frick.

Gelbe Karten gab es bei Frick für Meris Habibija (82.) und Tim Hinden (85.). Bei Tägerig erhielten Silvan Peterhans (81.) und Diamant Krasniqi (86.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Frick hat bislang häufig überzeugt: In zehn Spielen hat sie total 38 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Tägerig ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Frick bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach zehn Spielen bei 28 Punkten. Für Frick ist es der zweite Sieg in Serie.

Frick spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Kappelerhof (Platz 6). Die Partie findet am 16. Oktober statt (20.00 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Tägerig hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 7. Tägerig hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Tägerig geht es daheim gegen FC Neuenhof 1 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Telegramm: FC Frick 1a - FC Tägerig 1 3:1 (2:1) - Ebnet, Frick – Tore: 5. Sven Würgler 1:0. 21. Cyrill Vogel 2:0. 40. Yunus Hamurtekin 2:1. 65. Roger Herzog 3:1. – Frick: Timothée Lawson, Sven Würgler, Valentin Schmid, Marco Boss, Manuel Meier, Kilian Weiss, Alain Saner, Lars Weidmann, Thomas Keller, Durim Ibrahimi, Cyrill Vogel. – Tägerig: Sven Aegerter, Silvan Peterhans, Raphael Zehnder, Emra Nuhiji, Robin Kohler, Marc Müller, Pedro Loureiro Da Costa, Carlos Alberto Martins Alves, Michael Truniger, Alessandro Locatelli, Yunus Hamurtekin. – Verwarnungen: 81. Silvan Peterhans, 82. Meris Habibija, 85. Tim Hinden, 86. Diamant Krasniqi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Frick 1a - FC Tägerig 1 3:1, FC Villmergen 1 - FC Mellingen 1 1:4, FC Döttingen - FC Baden 1897 2 1:4, FC Muri 2 - FC Bremgarten 1 3:1

Tabelle: 1. FC Frick 1a 10 Spiele/28 Punkte (38:11). 2. FC Baden 1897 2 11/27 (44:8), 3. FC Würenlingen 1 11/23 (25:9), 4. FC Neuenhof 1 11/21 (28:30), 5. FC Bremgarten 1 11/17 (25:22), 6. FC Kappelerhof 11/17 (25:25), 7. FC Tägerig 1 11/16 (17:35), 8. FC Villmergen 1 11/16 (29:19), 9. FC Wettingen 2 11/13 (26:41), 10. FC Muri 2 11/13 (28:23), 11. SV Würenlos 1 10/10 (17:22), 12. FC Mutschellen 2 11/8 (14:26), 13. FC Mellingen 1 11/7 (24:30), 14. FC Döttingen 11/3 (12:51).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 12:54 Uhr.

