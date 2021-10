3. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Erlinsbach gegen Adria Aarau Sieg für den Tabellensiebten: Erlinsbach lässt am Samstag auswärts beim 3:2 gegen Adria Aarau (Rang 13) nichts anbrennen.

Erlinsbach setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Das Skore eröffnete Michael Frey in der 7. Minute. Er traf für Erlinsbach zum 1:0. Dominique May erhöhte in der 10. Minute zur 2:0-Führung für Erlinsbach. Erlinsbach erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Kevin Burkhard weiter auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit holte Adria Aarau auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. In der 57. Minute verkleinerte Mirel Mujakovic den Rückstand von Adria Aarau auf 1:3. Der Treffer fiel mittels Penalty. Robert Misic erzielte in der 79. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Adria Aarau. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Adria Aarau. Bei Erlinsbach erhielten Jorin Pfister (80.) und Egzoart Islami (93.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Adria Aarau kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Erlinsbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 5. Erlinsbach hat bisher sechsmal gewonnen und fünfmal verloren.

Erlinsbach spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rohr 1 (Rang 14). Die Partie findet am Dienstag (19. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Für Adria Aarau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 13. Adria Aarau hat bisher einmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Adria Aarau trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf SC Schöftland 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: HNK Adria Aarau - FC Erlinsbach 1 2:3 (0:3) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 7. Michael Frey 0:1. 10. Dominique May 0:2. 40. Kevin Burkhard 0:3. 57. Mirel Mujakovic (Penalty) 1:3.79. Robert Misic 2:3. – Adria Aarau: Marko Uletic, Marijan Vuleta, Robert Misic, Gabriel Simic, Josip Maric, Tomislav Tipura, Szilard Dezsö, Mihretab Tesfameskel, Ivo Lubina, Mirel Mujakovic, Leonard Mavraj. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, Daniel Cuinjinca, David Grieder, Daniss Mujanovic, Jorin Pfister, Egzoart Islami, Nikola Loznjakovic, Kevin Burkhard, Erblin Shabani, Dominique May, Michael Frey. – Verwarnungen: 17. Josip Maric, 64. Mihretab Tesfameskel, 80. Jorin Pfister, 86. David Pacak, 93. Marijan Vuleta, 93. Egzoart Islami.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Entfelden 1 - FC Frick 1b 5:0, HNK Adria Aarau - FC Erlinsbach 1 2:3, FC Küttigen 2 - FC Rupperswil 1 0:2

Tabelle: 1. FC Rothrist 1 11 Spiele/33 Punkte (43:8). 2. FC Entfelden 1 12/33 (45:12), 3. FC Buchs 1 11/24 (22:14), 4. FC Beinwil am See 1 11/20 (21:18), 5. FC Erlinsbach 1 11/18 (20:22), 6. FC Othmarsingen 1 11/18 (31:20), 7. FC Frick 1b 12/18 (23:30), 8. FC Lenzburg 2 12/14 (23:25), 9. FC Rupperswil 1 12/14 (20:20), 10. FC Küttigen 2 12/14 (18:23), 11. FC Seon 1 12/13 (31:32), 12. SC Schöftland 2 12/10 (20:37), 13. HNK Adria Aarau 12/4 (9:42), 14. FC Rohr 1 11/1 (14:37).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 00:02 Uhr.

