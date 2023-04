3. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Buchs gegen Schöftland Sieg für den Tabellenfünften: Buchs lässt am Mittwoch zuhause beim 3:1 gegen Schöftland (Rang 14) nichts anbrennen.

(chm)

Buchs ging in der 10. Spielminute durch Luka Vuleta in Führung, ehe Schöftland in der 13. Minute (Nick Schär) der Ausgleich gelang. In der 17. Minute schoss Dalibor Vasic Buchs mittels Elfmeter in Führung (2:1). Das letzte Tor der Partie fiel in der 54. Minute, als Daniele D Ovidio für Buchs auf 3:1 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Buchs für Alessandro Titone (28.) und Sven Nussbaumer (62.). Gelbe Karten gab es bei Schöftland für Nicolas Aufdenblatten (16.) und Raphael Lüscher (53.).

Die Offensive von Buchs hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.7 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Buchs: Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Buchs hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Buchs spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Beinwil am See (Rang 13). Die Partie findet am 12. April statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Schöftland verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Schöftland hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Erlinsbach 1a kriegt es Schöftland als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 11. April statt (20.00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Buchs - SC Schöftland 2 3:1 (2:1) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 10. Luka Vuleta 1:0. 13. Nick Schär 1:1. 17. Dalibor Vasic (Penalty) 2:1.54. Daniele D Ovidio 3:1. – Buchs: Rajko Abadzic, Sven Nussbaumer, Luca Aebli, Alessandro Titone, Dalibor Vasic, Daniele D Ovidio, Luka Vuleta, Jens Wüthrich, Christian Knecht, Riccardo Neumann, Jonathan Frey. – Schöftland: Julian Dörfler, Jonas Müller, Yves Lüscher, Raphael Lüscher, Andrin Mühlethaler, Nicolas Aufdenblatten, Dennis Pregla, Roan Noordijk, Sven Thomann, Simon Olivera, Nick Schär. – Verwarnungen: 16. Nicolas Aufdenblatten, 28. Alessandro Titone, 53. Raphael Lüscher, 62. Sven Nussbaumer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.04.2023 06:55 Uhr.