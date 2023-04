4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Pflichtsieg für Ataspor Seon gegen Sarmenstorf – Später Siegtreffer Ataspor Seon holt gegen Sarmenstorf auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenneunten 2:1.

Der Siegtreffer für Ataspor Seon gelang Rodrigo Miguel Batista Catarino in der 82. Minute. In der 3. Minute hatte Saharat Schaffner Ataspor Seon in Führung gebracht. Der Ausgleich für Sarmenstorf fiel in der 78. Minute durch Adrian Petrig.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ataspor Seon erhielten Rodrigo Miguel Batista Catarino (6.) und Kerem Osma (63.) eine gelbe Karte. Für Sarmenstorf gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Ataspor Seon zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 1).

Mit dem Sieg rückt Ataspor Seon um einen Platz nach vorne. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Ataspor Seon ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Ataspor Seon in einem Heimspiel mit FC Oftringen 2 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Nach der Niederlage büsst Sarmenstorf zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 11. Für Sarmenstorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Sarmenstorf geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Seengen (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Sarmenstorf 2a - FC Ataspor 1:2 (0:1) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 3. Saharat Schaffner 0:1. 78. Adrian Petrig 1:1. 82. Rodrigo Miguel Batista Catarino 1:2. – Sarmenstorf: Elia Koch, Lukas Brunner, Luca Meier, Yared Wasem, Michael Iloski, Marco Stutz, Adrian Petrig, Joel Scheuber, Silvan Probst, Nicola Mongelli, Riccardo Caggiano. – Ataspor Seon: Osman Afsar, Enes Irk, Hidayet Parlak, Salih Yelli, Hajrula Mazrek, Kevin Alexandre Lourenço Fernandes, Rodrigo Miguel Batista Catarino, Mehmet Oymak, Bertan Kanik, Ahmet Can Tapali, Saharat Schaffner. – Verwarnungen: 6. Rodrigo Miguel Batista Catarino, 63. Kerem Osma.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2023 22:02 Uhr.