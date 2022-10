4. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Aarau gegen Aarburg Aarburg lag gegen Aarau deutlich vorne, nämlich 3:1 (46. Minute) - und verlor dennoch. Aarau feiert einen 6:4-Auswärtssieg.

(chm)

Das Skore eröffnete Kushtrim Hasani in der 12. Minute. Er traf für Aarburg zum 1:0. Joêl Bühler glich in der 28. Minute für Aarau aus. Es hiess 1:1. Das Tor von Kemal Duman in der 34. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Aarburg.

Steven Yonas erhöhte in der 46. Minute zur 3:1-Führung für Aarburg. In der 48. Minute gelang Aarau (Rafael Da Costa) der Anschlusstreffer (2:3). Philippe Hennet glich in der 52. Minute für Aarau aus. Es hiess 3:3.

Alexander Bürgi erzielte in der 57. Minute den Führungstreffer zum 4:3 für Aarau. Mit seinem Tor in der 76. Minute brachte Philippe Hennet Aarau mit zwei Treffern 5:3 in Führung. Jérôme Früh baute in der 82. Minute die Führung für Aarau weiter aus (6:3). In der 89. Minute sorgte Gabriel Konac noch für Resultatkosmetik für Aarburg. Er traf zum 4:6-Schlussstand.

Bei Aarburg erhielten Egehan Özdemir (55.), Ajman Sabanov (61.) und Kushtrim Hasani (92.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Aarau, Simon Hunziker (66.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Aarau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 46 Tore in zwölf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.8 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Aarburg kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 39 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match (Rang 12).

Aarau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 3. Aarau hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Aarau in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Gränichen 2a. Die Partie findet am Freitag (28. Oktober) statt (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Für Aarburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 12. Aarburg hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 kriegt es Aarburg als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Samstag (29. Oktober) statt (18.30 Uhr, Längacker, Aarburg).

Telegramm: FC Aarburg - FC Aarau 4:6 (3:1) - Längacker, Aarburg – Tore: 12. Kushtrim Hasani 1:0. 28. Joêl Bühler 1:1. 34. Kemal Duman 2:1. 46. Steven Yonas 3:1. 48. Rafael Da Costa 3:2. 52. Philippe Hennet 3:3. 57. Alexander Bürgi 3:4. 76. Philippe Hennet 3:5. 82. Jérôme Früh 3:6. 89. Gabriel Konac 4:6. – Aarburg: Simon Nützi, Steven Yonas, Emre Duman, Yusuf Bilmec, Gabriel Konac, Sanar Sabri, Kemal Duman, Atakan Baysal, Ajman Sabanov, Kushtrim Hasani, Egehan Özdemir. – Aarau: Benjamin Spiess, Raoul Bitterli, Nicola Donati, Simon Hunziker, Pino Dietiker, Jérôme Früh, Alexander Bürgi, Rafael Da Costa, David Gemperle, Philipp Hug, Joêl Bühler. – Verwarnungen: 55. Egehan Özdemir, 61. Ajman Sabanov, 66. Simon Hunziker, 92. Kushtrim Hasani.

Datenstand: 26.10.2022 11:23 Uhr.

