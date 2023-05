3. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Turgi Unentschieden gegen Niederwil Sechs Tore sind zwischen Turgi und Niederwil gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Turgi in der 89. Minute.

Turgi war zwar zeitweise mit 2:0 (35. Minute) in Führung, doch Niederwil holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Kurz vor Schluss, in der 89. Minute, traf Cimran Kurtisi für Turgi zum 3:3-Ausgleich.Das Tor fiel durch einen Penalty. .

Bei Niederwil erhielten Simon Haas (54.), Livio Rey (73.) und Joel Rey (94.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Turgi, nämlich für Marcel Kramp (91.).

Turgi bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 13. Turgi hat bisher einmal gewonnen, 13mal verloren und zehnmal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Villmergen kriegt es Turgi im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 2. Juni statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 41 Punkten auf Rang 5. Niederwil hat bisher zwölfmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Niederwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Mellingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Dienstag (30. Mai) statt (20.15 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Turgi - FC Niederwil 3:3 (2:0) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 29. Stefan Wink 1:0. 35. Kevin Bamberger 2:0. 51. Fabrice Rätz 2:1. 58. Damian Wüthrich 2:2. 78. Fabrice Rätz 2:3. 89. Cimran Kurtisi (Penalty) 3:3. – Turgi: Elia Steffen, Daniel Züfle, Dardan Ramoja, Michael James Browne, Elbasan Lubishtani, Marcel Kramp, Ali Ekber Topal, Pascal Knall, Kevin Bamberger, Stefan Wink, Lian Mavrik. – Niederwil: Raphael Peterhans, David Näf, Oliver Allenspach, Luca Angst, Rafael Schertenleib, Simon Haas, Damian Wüthrich, Leutrim Buqa, Livio Rey, Joel Rey, Fabrice Rätz. – Verwarnungen: 54. Simon Haas, 73. Livio Rey, 91. Marcel Kramp, 94. Joel Rey.

