4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Penaltytor bringt Turgi Unentschieden gegen Mellingen Sechs Tore sind zwischen Turgi und Mellingen gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Turgi in der 78. Minute.

Turgi war zwar zeitweise mit 2:0 (18. Minute) in Führung, doch Mellingen holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Bis zum Ausgleich durch Turgi dauerte es nicht lange: Noah Jappert traf in der 78. Minute zum 3:3. .

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Mellingen sah Muse Ukaj (68.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Muse Ukaj (33.), Kastriot Ukaj (57.) und Dukagjin Ukaj (87.). Gelbe Karten gab es bei Turgi für Haniere Cunha Macedo (22.), Joel Jappert (50.) und Andrea Utrio (68.).

Nach dem Unentschieden verliert Turgi einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 8. Turgi hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Turgi tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Bremgarten 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 19. Mai statt (20.00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Für Mellingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 4. Mellingen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Mellingen wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das fünftplatzierte Team FC Fislisbach 2, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 20. Mai statt (19.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Turgi 2 - FC Mellingen 2 3:3 (2:1) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 13. Thomas Kornfeld 1:0. 18. Andrea Utrio 2:0. 42. Shkumbim Gjukaj 2:1. 60. Aleksandar Stojanovski 2:2. 75. Mergim Berisha (Penalty) 2:3.78. Noah Jappert (Penalty) 3:3. – Turgi: Biagio Anzalone, Alexander Köhli, Thomas Kornfeld, Joel Jappert, Yaris Baumgartner, Ernest Basilua, Noah Jappert, Levin Baumgartner, Elbasan Lubishtani, Haniere Cunha Macedo, Andrea Utrio. – Mellingen: Mergim Berisha, Fabio Theiler, Muse Ukaj, Roman Seiler, Bruno Moraes, Smail Hukic, Aleksandar Stojanovski, Anton Pervorfi, Dukagjin Ukaj, Granit Arifi, Arlind Berisha. – Verwarnungen: 22. Haniere Cunha Macedo, 33. Muse Ukaj, 50. Joel Jappert, 57. Kastriot Ukaj, 68. Andrea Utrio, 87. Dukagjin Ukaj – Ausschluss: 68. Muse Ukaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 00:33 Uhr.