3. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Spreitenbach Unentschieden gegen Neuenhof Im Spiel zwischen Spreitenbach und Neuenhof gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 0:1 erzielte Irfan Ponik in der 57. Minute. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Burim Lufi traf in der 87. Minute für Neuenhof zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Spreitenbach erhielt: Xhemail Rulani (77.) eine Verwarnung gab es für Neuenhof, nämlich für Asllon Halili (91.).

Keine Änderung in der Tabelle für Spreitenbach: Mit 31 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Spreitenbach hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Spreitenbach geht es auswärts gegen FC Würenlingen (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 2. Juni statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Nach dem Unentschieden büsst Neuenhof in der Tabelle ein und liegt neu mit 45 Punkten auf Rang 4. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Neuenhof hat bisher 13mal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Neuenhof in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Küttigen 1a. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (30. Mai) (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Spreitenbach - FC Neuenhof 1:1 (0:0) - Mittlerzelg, Spreitenbach – Tore: 57. Irfan Ponik 0:1. 87. Burim Lufi (Penalty) 1:1. – Spreitenbach: Isen Veselji, Alessandro Pierro, Iulian Adelin David, Angelo Gerber, Arianit Bytyqi, Sadulla Lufi, Alemin Isaki, Francesco Procopio, Rohat Nur, Remo Ducret, Burim Lufi. – Neuenhof: Alpay Inaner, Stefano Imbrogno, Stefano Pompa, Bljerim Nuhija, Alessio Grassia, Kreshnik Avdyli, Artan Bytyqi, Shkumbin Shala, Miguel Weber, Florian Hofmann, Irfan Ponik. – Verwarnungen: 77. Xhemail Rulani, 91. Asllon Halili.

