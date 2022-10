4. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Schönenwerd-Niedergösgen Unentschieden gegen Ljiljan Je ein Punkt für Schönenwerd-Niedergösgen und Ljiljan: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Schönenwerd-Niedergösgen die Führung. Torschütze in der 8. Minute war Amel Sljivar. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 19. Minute traf Manuel David Peralta Gonzalez für Schönenwerd-Niedergösgen.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Renzo Rettenmund von Schönenwerd-Niedergösgen erhielt in der 35. Minute die gelbe Karte.

Nach dem Unentschieden verliert Schönenwerd-Niedergösgen einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 4. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Schönenwerd-Niedergösgen wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Oftringen 2, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Für Ljiljan hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 12. Ljiljan hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Ljiljan trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Kölliken 2a (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (19.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 - FC Ljiljan 1:1 (1:1) - Sportplatz Feld, Schönenwerd – Tore: 8. Amel Sljivar (Penalty) 0:1.19. Manuel David Peralta Gonzalez (Penalty) 1:1. – Schönenwerd-Niedergö: Burim Bujari, Cebrail Sonzamanci, Mato Adzaga, Ivano Passaro, Selim Shatrolli, Leonard Morina, Manuel David Peralta Gonzalez, Luca Lehmann, Raffaele Pizzipaolo, Renzo Rettenmund, Besnik Hysenaj. – Ljiljan: Haris Kozenjic, Amel Besic, Muris Kocic, Sadin Seferovic, Damir Susic, Amel Sljivar, Sadin Mujadzic, Zakir Mujic, Nadim Keranovic, Muhamed Fejzic, Elvedin Kazaferovic. – Verwarnungen: 35. Renzo Rettenmund.

