4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Penaltytor bringt Schinznach Bad Unentschieden gegen Bremgarten Das Resultat im Spiel zwischen Schinznach Bad und Bremgarten lautet 1:1.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Yunus Aslan traf in der 74. Minute zum 0:1. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 80. Minute traf Cipriano Nugara für Schinznach Bad.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bremgarten erhielten Kavilash Arultharan (72.) und Andrea Rüppel (78.) eine gelbe Karte. Schinznach Bad blieb ohne Karte.

In seiner Gruppe hat Schinznach Bad den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Offensive 20 Tore erzielte.

Mit dem Unentschieden macht Schinznach Bad zwei Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 9. Schinznach Bad hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schinznach Bad in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Leibstadt. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Das Unentschieden bringt Bremgarten in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 8. Bremgarten hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bremgarten in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Brugg 2. Die Partie findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Telegramm: FC Schinznach Bad - FC Bremgarten 2 1:1 (0:0) - Sportplatz Schachen, Schinznach – Tore: 74. Yunus Aslan 0:1. 80. Cipriano Nugara (Penalty) 1:1. – Schinznach Bad: Fabio Rondinelli, Giorgio Cariati, Mario Patrone, Janek Lang, Dzenis Hajrovic, Nico Häusermann, Cipriano Nugara, Fabrizio Matranga, Markelian Gjomarkaj, Nrec Nikolla, Elpidio Cristofaro. – Bremgarten: Joël Grieder, Fitim Gutaj, Kajenthan Selvarasah, Andrea Rüppel, Yunus Aslan, Jarno Hard, Sven Trottmann, Kavilash Arultharan, Shpresim Gutaj, Ivan Bogdanovic, Chris Rosenberg. – Verwarnungen: 72. Kavilash Arultharan, 78. Andrea Rüppel.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2022 23:29 Uhr.