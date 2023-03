3. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Niederlenz Unentschieden gegen Buchs Im Spiel zwischen Niederlenz und Buchs gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Rafed Bayazi traf in der 31. Minute zum 0:1. Es war ein Elfmeter. Den Ausgleich erzielte Jad Baalbaki in der 70. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Niederlenz bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 11. Niederlenz hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Niederlenz tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Küttigen 1b an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 31. März statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Für Buchs hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 5. Buchs hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Buchs spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Beinwil am See (Rang 13). Das Spiel findet am 1. April statt (17.30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Niederlenz - FC Buchs 1:1 (0:1) - Altfeld, Niederlenz – Tore: 31. Rafed Bayazi (Penalty) 0:1.70. Jad Baalbaki (Penalty) 1:1. – Niederlenz: Loris Votta, Matthias Burkard, Serkan Sariyar, Senaid Keranovic, Melvin Keranovic, Jad Baalbaki, Avni Jusufi, Leon Soprek, Noah Hochstrasser, Hussein Baalbaki, Denis Patrone. – Buchs: Rajko Abadzic, Dalibor Vasic, Rafael Singy, Alessandro Titone, Bera Akteke, Luka Vuleta, Jens Wüthrich, Christian Knecht, Habtom Kiros, Rafed Bayazi, Riccardo Neumann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.03.2023 22:02 Uhr.