4. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Masis Aarau Unentschieden gegen Gränichen Sechs Tore sind zwischen Masis Aarau und Gränichen gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Gränichen war zweimal in Führung. Masis Aarau lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Masis Aarau in der 83. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Gränichen in der 63. Minute durch Khaled Assoussi 3:2 in Führung. Kurz vor Schluss, in der 83. Minute, traf Marco De Giorgi für Masis Aarau zum 3:3-Ausgleich.Das Tor fiel durch einen Penalty.

Im Spiel gab es total acht Karten. Gränichen kassierte sechs gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Masis Aarau für Stefan Hadad (23.) und Ivan Lopez Arias (24.).

Die Tabellensituation hat sich für Masis Aarau nicht verändert. Acht Punkte bedeuten Rang 9. Masis Aarau hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Masis Aarau geht es daheim gegen FC Muhen (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Dienstag (20. September) statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Das Unentschieden bringt Gränichen in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 1. Gränichen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Gränichen daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Aarburg. Zu diesem Spiel kommt es am 23. September (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Masis Aarau - FC Gränichen 2a 3:3 (2:2) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 11. Armen Destici 1:0. 23. Khaled Assoussi 1:1. 28. Behzad Karkhaneh 1:2. 46. Arsak Akcam 2:2. 63. Khaled Assoussi 2:3. 83. Marco De Giorgi (Penalty) 3:3. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Stefan Hadad, Agron Qeta, Andrea D Onofrio, Christopher Hadodo, Sascha Salzmann, Marco Patane, Marco De Giorgi, Armen Destici, Arsak Akcam, Ivan Lopez Arias. – Gränichen: Manuel Fritz, Zivoin Sestakovic, Jan Meier, Joris Fehlmann, Jonathan Luna Leyes, Kirijahn Sivanathan, Amar Kospo, Alessio Rosamilia, Ahmed Balic, Khaled Assoussi, Behzad Karkhaneh. – Verwarnungen: 23. Stefan Hadad, 24. Ivan Lopez Arias, 64. Ahmed Balic, 67. Manuel Fritz, 76. Jan Meier, 78. Kirijahn Sivanathan, 82. Khaled Assoussi, 92. Vatan Berisha.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

