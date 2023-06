2. Liga AFV Penaltytor bringt Lenzburg Unentschieden gegen Fislisbach Im Spiel zwischen Fislisbach und Lenzburg gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Fislisbach verspielte in der Schlussphase den Sieg, als das Team in der 86. Minute einen Treffer von Fidan Tafa zuliess. Dieser rettete damit Lenzburg einen Punkt. Den ersten Treffer der Partie hatte Fidan Tafa in der 32. Minute für Lenzburg geschossen. In der 46. Minute traf Arbnor Berisha für Fislisbach zum 1:1-Ausgleich. In der 66. Minute war es an Ryan Allmann, Fislisbach 2:1 in Führung zu bringen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Fislisbach erhielten Rino Luongo (71.) und Ryan Allmann (87.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Lenzburg erhielt: Eddy Luongo (93.)

Die Tabellensituation bleibt für Fislisbach unverändert. Das Team liegt mit 32 Punkten auf Rang 9. Fislisbach hat bisher neunmal gewonnen, zwölfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Fislisbach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach dem Unentschieden büsst Lenzburg in der Tabelle ein und liegt neu mit 51 Punkten auf Rang 3. Das Team verliert damit einen Platz. Lenzburg hat bisher 14mal gewonnen, fünfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Lenzburg ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Fislisbach - FC Lenzburg 2:2 (0:1) - Esp, Fislisbach – Tore: 32. Fidan Tafa 0:1. 46. Arbnor Berisha 1:1. 66. Ryan Allmann 2:1. 86. Fidan Tafa (Penalty) 2:2. – Fislisbach: Laurin Borter, Manuel Humitsch, Raphael Pfister, Silvan Bär, Justin Comas, Arbnor Berisha, Lukas Hövel, Slobodan Stoilovski, Ryan Allmann, Yannic Frei, Christian Gasane. – Lenzburg: Stephan Wernli, Emanuele Mezzancella, Nils Suter, Fabio Kleiner, Dominik Gisler, Dario Füchslin, Fabio Milazzo, Nedim Keranovic, Dominic Siegenthaler, Alessio Milazzo, Fidan Tafa. – Verwarnungen: 71. Rino Luongo, 87. Ryan Allmann, 93. Eddy Luongo.

