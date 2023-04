3. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Küttigen Unentschieden gegen Mellingen Im Spiel zwischen Mellingen und Küttigen hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 4:4.

(chm)

Mellingen war zweimal in Führung. Küttigen lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Küttigen in der 93. Minute.

Mellingen war zwischenzeitlich mit 3:1 (54. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

Zuletzt ging Mellingen in der 75. Minute durch Ramon Heldner 4:3 in Führung. Für den späten Ausgleich für Küttigen sorgte Jan Rossi, der in der 93. Minute das Tor zum 4:4 erzielte.Es War ein Elfmeter. Für ihn war es der zweite Treffer der Partie.

Auch Küttigen war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (15. Minute).

Die Torschützen für Mellingen waren: Berat Haxha (2 Treffer), Ramon Heldner (1 Treffer) und Andreas Etter (1 Treffer). Bei Küttigen schoss Jan Rossi gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Küttigen waren: Tomislav Bajo (1 Treffer) und Adrian Geiser (1 Treffer).

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Küttigen. Mellingen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Mellingen weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Im Schnitt erzielt das Team 3.6 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 19 Spielen, in denen die Offensive 69 Tore erzielte.

Mellingen bleibt trotz dem Unentschieden Leader Das Team hat nach 19 Spielen 43 Punkte auf dem Konto. Mellingen hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mellingen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Zurzach (Rang 10). Das Spiel findet am 5. Mai statt (20.15 Uhr, Barz, Zurzach).

Nach dem Unentschieden büsst Küttigen in der Tabelle ein und liegt neu mit 37 Punkten auf Rang 4. Es verliert einen Platz. Küttigen hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Küttigen wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das fünftplatzierte Team FC Niederwil, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 5. Mai statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Mellingen - FC Küttigen 1a 4:4 (2:1) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 15. Adrian Geiser 0:1. 29. Andreas Etter (Penalty) 1:1.33. Berat Haxha 2:1. 54. Berat Haxha 3:1. 61. Jan Rossi (Penalty) 3:2.64. Tomislav Bajo 3:3. 75. Ramon Heldner 4:3. 93. Jan Rossi (Penalty) 4:4. – Mellingen: Pascal Duss, Muhamed Destani, Andreas Etter, Joel Bolliger, Ramon Heldner, Fabian Gisi, Berat Haxha, Patrick Bätschmann, Mergim Berisha, Philipp Müller, Marco Etter. – Küttigen: El Mehdi Couche, Matteo Luongo, Fabian Geissberger, Cedric Schmid, Etienne Michot, Janis Christ, Adrian Geiser, Franjo Bajo, Jan Rossi, Tomislav Bajo, Silvan Otto. – Verwarnungen: 47. Cedric Schmid, 49. Silvan Otto, 78. Goran Duvnjak, 86. Tomislav Bajo.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2023 16:49 Uhr.