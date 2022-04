3. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Küttigen Unentschieden gegen Buchs Sechs Tore sind zwischen Küttigen und Buchs gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Küttigen in der 95. Minute.

Buchs war zwischenzeitlich mit 3:1 (76. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 43. Minute erzielte Osman Afsar für Buchs die 2:1-Führung. Es handelte sich um einen Penalty. Buchs baute die Führung in der 76. Minute (Loris Cataldo) weiter aus (3:1). Die 88. Minute brachte für Küttigen den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Michael Hächler. Der Ausgleich für Küttigen zum 3:3 fiel spät durch Adrian Geiser. Er war in der 95. Minute erfolgreich.Das Tor fiel durch einen Penalty. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Auch Küttigen war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (5. Minute).

Küttigen lag zwar während mehr als der Hälfte des Spiels (52 Minuten) im Rückstand, dennoch sicherte sich das Team noch einen Punkt.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Küttigen, nämlich für Fabian Geissberger (43.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Buchs, Jan Bächlin (43.) kassierte sie.

Die Tabellensituation bleibt für Küttigen unverändert. 24 Punkte bedeuten Rang 7. Küttigen hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Küttigen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Frick 1b (Platz 4). Die Partie findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Buchs hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 38 Punkten auf Rang 3. Buchs hat bisher zwölfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Buchs spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rupperswil 1 (Rang 9). Diese Begegnung findet am Dienstag (12. April) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Küttigen 2 - FC Buchs 1 3:3 (1:2) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 5. Adrian Geiser 1:0. 7. Osman Afsar 1:1. 43. Osman Afsar (Penalty) 1:2.76. Loris Cataldo 1:3. 88. Michael Hächler 2:3. 95. Adrian Geiser (Penalty) 3:3. – Küttigen: Alessandro Gygax, Gaetano Melfa, Tom Terbrüggen, Gabriel Simic, Brian Schmid, Fabian Geissberger, David Berner, Thilo Günthart, Adrian Geiser, Amanuel Efson, Michael Ferreira Rodrigues. – Buchs: Pascal Blank, Christian Knecht, Rafael Singy, Luca Aebli, Habtom Kiros, Dalibor Vasic, Jan Bächlin, Bera Akteke, Osman Afsar, Michael Suter, Loris Cataldo. – Verwarnungen: 43. Fabian Geissberger, 43. Jan Bächlin.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

