2. Liga AFV Penaltytor bringt Kölliken Unentschieden gegen Küttigen Im Spiel zwischen Kölliken und Küttigen hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Tomislav Bajo für Küttigen. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war in der 18. Minute hergestellt: Rafed Bayazi traf für Kölliken. Tomislav Bajo traf in der 54. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Küttigen.

Der Ausgleich für Kölliken fiel in der 78. Minute, als Marko Jelecevic ins eigene Tor traf. Das Tor von Tomislav Bajo in der 85. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Küttigen. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Rafed Bayazi, sorgte in der 89 für den Ausgleich für Kölliken.

Bei Kölliken sah Alessandro Titone (94.) die rote Karte. Gelb erhielt Alessandro Titone (71.). Bei Küttigen erhielten Ramon Grob (88.) und Tomislav Bajo (94.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Kölliken: Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 12. Kölliken hat bisher sechsmal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Kölliken spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Wettingen (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 19. April (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Für Küttigen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 13. Küttigen hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Küttigen trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Gontenschwil (Platz 15). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Kölliken - FC Küttigen 3:3 (1:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 3. Tomislav Bajo 0:1. 18. Rafed Bayazi 1:1. 54. Tomislav Bajo 1:2. 78. Eigentor (Marko Jelecevic) 2:2.85. Tomislav Bajo 2:3. 89. Rafed Bayazi (Penalty) 3:3. – Kölliken: Lenny Hofer, Alessandro Titone, Mateo Trgo, Nestor Ebobisse Molly, Jan Buchser, Endrit Elezaj, Dino Plazibat, Bozo Predojevic, Omid Jafari, Rafed Bayazi, Ivan Gabriel Almeida Carvalho. – Küttigen: Ramon Grob, Elmin Osmanovic, Noël Hässig, Marko Jelecevic, Michael Hächler, Janis Christ, Fabian Geissberger, Jan Rossi, Tomislav Bajo, Silvan Otto, Robin Bürgisser. – Verwarnungen: 71. Alessandro Titone, 88. Ramon Grob, 94. Tomislav Bajo – Ausschluss: 94. Alessandro Titone.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.04.2022 00:07 Uhr.