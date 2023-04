4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Penaltytor bringt Klingnau Unentschieden gegen Bremgarten Klingnau und Bremgarten spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Den Auftakt machte Jarno Hard, der in der 38. Minute für Bremgarten zum 1:0 traf. Der gleiche Jarno Hard war in der 58. Minute auch für das 2:0 für Bremgarten verantwortlich. Durch einen Doppelschlag rettete sich Klingnau noch einen Punkt. Sven Stauffer erzielte in Minute 77 das 1:2. Nur neun Minuten später sorgte Brahim Maloki für den Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Bremgarten sah Markus Brunner (86.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Shpresim Gutaj (73.) und Nigel Widmer (83.). Gelbe Karten gab es bei Klingnau für Christoph Hug (37.), Dario Branco Ferreira (48.) und Cédric Keller (56.).

Nach dem Unentschieden verliert Klingnau einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit zwei Punkten auf Rang 14. Klingnau hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Mit dem achtplatzierten FC Niederwil 2 kriegt es Klingnau im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 5. Mai statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Mit dem Unentschieden gibt Bremgarten die Leaderposition ab: 14 Punkte bedeuten Rang 2. Bremgarten hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bremgarten bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Juventina Wettingen 1b. Das Spiel findet am 5. Mai statt (20.00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Telegramm: FC Klingnau 2 - FC Bremgarten 2 2:2 (0:1) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 38. Jarno Hard 0:1. 58. Jarno Hard 0:2. 77. Sven Stauffer (Penalty) 1:2.86. Brahim Maloki (Penalty) 2:2. – Klingnau: Dario Di Giovanni, Rafael Mutschlechner, Tobias Merki, Livio Näf, Christoph Hug, Manuel Müller, Manuel Wüst, Dario Branco Ferreira, Elias Meier, Sven Stauffer, Brahim Maloki. – Bremgarten: Pirashanth Sivakanthan, Fitim Gutaj, Markus Brunner, Shpresim Gutaj, Jarno Hard, Sven Trottmann, Nicolas Baumann, Nigel Widmer, Kavilash Arultharan, Bleart Berisha, Ivan Bogdanovic. – Verwarnungen: 37. Christoph Hug, 48. Dario Branco Ferreira, 56. Cédric Keller, 73. Shpresim Gutaj, 83. Nigel Widmer – Ausschluss: 86. Markus Brunner.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2023 22:08 Uhr.