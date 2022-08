4. Liga, Gruppe 3 Penaltytor bringt Falke Lupfig Unentschieden gegen Muri Sechs Tore sind zwischen Muri und Falke Lupfig gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Falke Lupfig in der 81. Minute.

Falke Lupfig war zwar zeitweise mit 2:0 (18. Minute) in Führung, doch Muri holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Der Ausgleich für Falke Lupfig zum 3:3 fiel spät durch Emran Ajrovski. Er war in der 81. Minute erfolgreich.er War mittels Elfmeter erfolgreich .

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Falke Lupfig für Alban Bajraliu (51.) und Betim Bekteshi (75.). Muri behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Muri verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 5. Das Team hat fünf Punkte. Muri hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Muri wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Lenzburg 2, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 2. September statt (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

In der Tabelle liegt Falke Lupfig weiterhin auf Rang 3. Das Team hat sieben Punkte. Falke Lupfig hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Falke Lupfig tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Bremgarten 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Muri 2b - FC Falke Lupfig 3:3 (2:2) - Brühl, Muri AG – Tore: 14. Lorik Xhemali 0:1. 18. Lorik Xhemali 0:2. 22. Dario Engel 1:2. 32. David Meyer 2:2. 70. Joel Fankhauser 3:2. 81. Emran Ajrovski (Penalty) 3:3. – Muri: Kevin Meyer, David Meyer, Dario Engel, Matthias Frick, Fabrice Moser, Dimitri Etterlin, Yannick Fischer, Ivo Nietlispach, Pascal Penta, Livio Feuchter, Joel Fankhauser. – Falke Lupfig: Albin Krasniqi, Alban Bajraliu, Avni Daku, Naim Adili, Enea Dhimertika, Hazir Rrafshi, Ardi Guri, Petrit Ismaili, Betim Bekteshi, Emran Ajrovski, Lorik Xhemali. – Verwarnungen: 51. Alban Bajraliu, 75. Betim Bekteshi.

