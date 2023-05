4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Özgür Koçan führt Türkiyemspor mit drei Toren zum Sieg gegen Ljiljan Türkiyemspor gewinnt am Samstag zuhause gegen Ljiljan 4:3.

Das Skore eröffnete Özgür Koçan in der 6. Minute. Er traf für Türkiyemspor zum 1:0. Der Ausgleich für Ljiljan fiel in der 37. Minute (Emir Selimovic). Amel Sljivar traf in der 39. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Ljiljan.

Durch Penalty kam es in der 58. Minute zum Ausgleich für Türkiyemspor. Özgür Koçan verwandelte erfolgreich. Özgür Koçan war auch gleich für die 3:2-Führung (60. Minute) für Türkiyemspor verantwortlich. Türkiyemspor baute die Führung in der 71. Minute (Mazlum Ozdemir) weiter aus (4:2). Muhamed Fejzic erzielte in der 75. Minute den Anschlusstreffer zum 3:4 für Ljiljan. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bei Türkiyemspor sah Bilal Yavuzcan (81.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Bilal Yavuzcan (17.), Zamen Afzali (88.) und Tayfur Is (91.). Die einzige gelbe Karte bei Ljiljan erhielt: Sadin Mujadzic (57.)

Zahlreiche Gegentore sind für Ljiljan ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.2 (Rang 11).

Türkiyemspor machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 5. Türkiyemspor hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Türkiyemspor auswärts mit FC Suhr 2 (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Dienstag (2. Mai) statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Für Ljiljan hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 12. Für Ljiljan war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Ljiljan verlor zudem erstmals zuhause.

Für Ljiljan geht es daheim gegen FC Rupperswil 2 (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (19.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Türkiyemspor - FC Ljiljan 4:3 (1:2) - Sportanlage Schachen, Aarau – Tore: 6. Özgür Koçan 1:0. 37. Emir Selimovic 1:1. 39. Amel Sljivar 1:2. 58. Özgür Koçan (Penalty) 2:2.60. Özgür Koçan 3:2. 71. Mazlum Ozdemir 4:2. 75. Muhamed Fejzic 4:3. – Türkiyemspor: Fikret Ugur Emre, Baran Dalmis, Bilal Yavuzcan, Ridvan Bolanyig, Yasin Mert Uysal, Gökhan Ilhan, Zamen Afzali, Tayfur Is, Gürkan Kilinç, Mazlum Ozdemir, Özgür Koçan. – Ljiljan: Ajdin Terzic, Ajdin Ticevic, Nikola Tepes, Ketharagan Mageswaran, Amel Besic, Amel Sljivar, Anel Ljubijankic, Damir Susic, Nedim Huskic, Emir Selimovic, Elvedin Kazaferovic. – Verwarnungen: 17. Bilal Yavuzcan, 57. Sadin Mujadzic, 88. Zamen Afzali, 91. Tayfur Is – Ausschluss: 81. Bilal Yavuzcan.

