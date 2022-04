3. Liga, Gruppe 1 Othmarsingen siegt nach vier Niederlagen – Gezim Zeqiraj mit Last-Minute-Treffer Nach vier Niederlagen in Serie hat Othmarsingen am Donnerstag gegen Rohr einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Othmarsingen das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 94. Minute war Gezim Zeqiraj.

Zum Auftakt der Partie hatte Ilir Thaqi sein Team in der 17. Minute in Führung geschossen. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 26. Minute, als Gezim Zeqiraj für Othmarsingen traf. Manuel Bürgisser traf in der 72. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Othmarsingen. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 75. Minute, als Radovan Radevic für Rohr traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rohr gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Othmarsingen für Gezim Zeqiraj (57.) und Manuel Bürgisser (59.).

Mit einem Tore-Schnitt von 2.6 Toren pro Spiel ist Othmarsingen bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Rohr kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Othmarsingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 8. Othmarsingen hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Othmarsingen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Entfelden 1. Diese Begegnung findet am Dienstag (19. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Rohr verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Rohr ist es bereits die 15. Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Rohr gingen unentschieden aus.

Rohr trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Seon 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 24. April statt (16.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Telegramm: FC Othmarsingen 1 - FC Rohr 1 3:2 (1:1) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 17. Ilir Thaqi 0:1. 26. Gezim Zeqiraj 1:1. 72. Manuel Bürgisser 2:1. 75. Radovan Radevic 2:2. 94. Gezim Zeqiraj 3:2. – Othmarsingen: Leeroy Schlatter, Leotrim Zukaj, Marcel Villiger, Manuel Bürgisser, Mattia Beccarelli, Hajrullah Murati, Manuel König, Albert Pjetri, Kaliston Thiruchelvam, Kristjan Bushaj, Gezim Zeqiraj. – Rohr: Michel Schneider, Gianluca Wyss, Valmir Selimi, Radovan Radevic, Ardit Gashi, Rino Hunziker, Martin Dreni, Ilir Thaqi, Patrik Perlaska, Egzon Gashi, Leonard Rashiti. – Verwarnungen: 20. Radovan Radevic, 57. Gezim Zeqiraj, 59. Manuel Bürgisser, 67. Valmir Selimi, 91. Martin Dreni, 96. Ilir Thaqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.04.2022 23:46 Uhr.