4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Othmarsingen sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Kölliken Im Spiel zwischen Othmarsingen und Kölliken hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Othmarsingen in der 89. Minute.

Kölliken war zwischenzeitlich mit 3:1 (51. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 44. Minute erzielte Alban Kukeli für Kölliken die 2:1-Führung. Mit seinem Tor in der 51. Minute brachte Mateo Markovic Kölliken mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Dank dem Treffer von Patrik Strebel (85.) reduzierte sich der Rückstand für Othmarsingen auf ein Tor (2:3). Nur gerade vier Minuten nach dem 2:3 (85. Miunte) traf Michael Gugelmann für Othmarsingen in der 89. Minute zum 3:3-Ausgleich.

Auch Othmarsingen war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (13. Minute).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kölliken erhielten Mateo Markovic (74.) und Andre Berisha (77.) eine gelbe Karte. Othmarsingen blieb ohne Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Othmarsingen unverändert. Mit zwei Punkten liegt das Team auf Rang 13. Othmarsingen hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Othmarsingen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Juventina Wettingen. Das Spiel findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Das Unentschieden bringt Kölliken in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 9. Kölliken hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Kölliken wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das achtplatzierte Team FC Mellingen 2a, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 13. Mai statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Othmarsingen 2 - FC Kölliken 2b 3:3 (1:2) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 13. Patrik Strebel 1:0. 35. Fabio Farina 1:1. 44. Alban Kukeli 1:2. 51. Mateo Markovic 1:3. 85. Patrik Strebel 2:3. 89. Michael Gugelmann (Penalty) 3:3. – Othmarsingen: Ardit Sadiku, Dominique Neuhaus, Ardijan Bushaj, Vladimir Velikikeski, Jahel Patermo, Patrik Strebel, Ivan Teixeira Rodrigues, Michael Fischer, Fredian Gjokaj, Rinor Zukaj, Michael Gugelmann. – Kölliken: Ben Jonas Bärtschinger, Ali Safari, Jetmir Kida, Marco Bieri, Mateo Markovic, Alban Kukeli, Ardit Kukeli, Fabio Farina, Rudolf Berisha, Andre Berisha, Manuel Berisha. – Verwarnungen: 74. Mateo Markovic, 77. Andre Berisha.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2022 23:07 Uhr.