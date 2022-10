3. Liga, Gruppe 1 Othmarsingen lässt sich von Schöftland kein Bein stellen Othmarsingen holt gegen Schöftland zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellen-14. 3:0.

(chm)

Sämtliche drei Tore für Othmarsingen fielen in nur 20 Minuten: Hajrullah Murati erzielte in der 18. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Othmarsingen. Othmarsingen baute die Führung in der 33. Minute (Albert Pjetri) weiter aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Leandro Schatzmann in der 38. Minute, als er für Othmarsingen zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Othmarsingen für Dölf Bieri (48.) und Justin Brahimaj (53.). Die einzige gelbe Karte bei Schöftland erhielt: Dennis Pregla (88.)

In der Abwehr gehört Othmarsingen zu den Besten: Total liess das Team 17 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Abwehr von Schöftland kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 31 Gegentore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 13).

Keine Änderung in der Tabelle für Othmarsingen: Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Othmarsingen hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Othmarsingen auswärts mit FC Veltheim AG (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Freitag (21. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Schöftland verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Schöftland hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Schöftland geht es zuhause gegen FC Gontenschwil (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (21. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Othmarsingen - SC Schöftland 2 3:0 (3:0) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 18. Hajrullah Murati 1:0. 33. Albert Pjetri 2:0. 38. Leandro Schatzmann 3:0. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Luka Ilceski, Robert Lukaj, Justin Brahimaj, Kaliston Thiruchelvam, Manuel Bürgisser, Dölf Bieri, Albert Pjetri, Jonath Chandramohan, Sebastian Marku, Hajrullah Murati. – Schöftland: Julian Dörfler, Jennys Hügi, Benjamin Weiss, Yves Lüscher, Lian Müller, Nick Schär, Andrin Mühlethaler, Dennis Pregla, Gergely Daniel Oze, Gianluca Wirz, Roman Leuenberger. – Verwarnungen: 48. Dölf Bieri, 53. Justin Brahimaj, 88. Dennis Pregla.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 19:53 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.