3. Liga, Gruppe 1 Othmarsingen bezwingt auswärts Frick – Hajrullah Murati mit Last-Minute-Treffer Frick lag gegen Othmarsingen deutlich vorne, nämlich 3:1 (60. Minute) - und verlor dennoch. Othmarsingen feiert einen 4:3-Auswärtssieg.

(chm)

Nico Heuberger eröffnete in der 11. Minute das Skore, als er für Frick das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 24. Minute hergestellt: Hajrullah Murati traf für Othmarsingen. Das Tor von Jannik Näf in der 30. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Frick.

Mit seinem Tor in der 60. Minute brachte Nico Heuberger Frick mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Zum 2:3-Anschlusstreffer für Othmarsingen kam es, als Tobias Hüsler in der 72. Minute ins eigene Tor traf. Othmarsingen glich in der 76. Minute durch Albert Pjetri aus. In den Schlussminuten machte Hajrullah Murati alles klar. Sein Treffer in der 93. Minute zum 4:3 sicherte Othmarsingen den Sieg.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Othmarsingen. Gelbe Karten gab es bei Frick für Tobias Hüsler (71.) und Jannik Näf (85.).

Dass Frick so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Durchschnittlich muss die Defensive 1.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Die Tabellensituation bleibt für Othmarsingen unverändert. 36 Punkte bedeuten Rang 5. Othmarsingen hat bisher elfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Othmarsingen daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Erlinsbach 1a (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am 14. Mai statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Mit der Niederlage rückt Frick in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 38 Punkten neu Platz 3. Frick hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und achtmal unentschieden gespielt. Frick verlor zudem erstmals zuhause.

Frick spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Gontenschwil (Platz 7). Die Partie findet am 12. Mai statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Frick 2 - FC Othmarsingen 3:4 (2:1) - Ebnet, Frick – Tore: 11. Nico Heuberger 1:0. 24. Hajrullah Murati 1:1. 30. Jannik Näf 2:1. 60. Nico Heuberger 3:1. 72. Eigentor (Tobias Hüsler) 3:2.76. Albert Pjetri 3:3. 93. Hajrullah Murati 3:4. – Frick: Lukas Schraner, Kevin Schmid, Roman Herzog, Tobias Hüsler, Benjamin Schmid, Nico Heuberger, Patrick Franz, Jannik Näf, Manuel Herzog, Silas Riner, Ardian Zendeli. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Luka Ilceski, Marcel Villiger, Selim Kul, Robert Lukaj, Dölf Bieri, Albert Pjetri, Alfred Lukaj, Hajrullah Murati, Kaliston Thiruchelvam, Kristjan Bushaj. – Verwarnungen: 42. Selim Kul, 65. Alfred Lukaj, 71. Tobias Hüsler, 82. Hajrullah Murati, 85. Jannik Näf, 88. Elia Bigaran.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

