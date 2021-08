3. Liga, Gruppe 1 Othmarsingen bezwingt auswärts Beinwil am See Othmarsingen gewinnt am Samstag auswärts gegen Beinwil am See 3:1.

(chm)

Dölf Bieri eröffnete in der 2. Minute das Skore, als er für Othmarsingen das 1:0 markierte. Dölf Bieri war es auch, der in der 30. Minute Othmarsingen weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Othmarsingen erhöhte in der 69. Minute seine Führung durch Mattia Beccarelli weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Elias Blättler in der 77. Minute her, als er für Beinwil am See auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Beinwil am See erhielten Senaid Keranovic (58.) und Elias Blättler (85.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Othmarsingen erhielt: Kristjan Bushaj (42.)

In der Tabelle steht Othmarsingen nach dem zweiten Spiel auf Rang 7 (drei Punkte). Das nächste Spiel trägt Othmarsingen in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team FC Entfelden 1 aus. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

In der Tabelle steht Beinwil am See nach dem zweiten Spiel auf Rang 11 (null Punkte). Für Beinwil am See geht es auswärts gegen FC Seon 1 weiter. Diese Begegnung findet am 27. August statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Beinwil am See 1 - FC Othmarsingen 1 1:3 (0:2) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 2. Dölf Bieri 0:1. 30. Dölf Bieri 0:2. 69. Mattia Beccarelli 0:3. 77. Elias Blättler 1:3. – Beinwil am See: Lukas Kalt, Dario Holliger, Senaid Keranovic, Stefan Puselja, Elias Blättler, Felix Eichenberger, Fabian Merz, Matteo Pitzalis, Bruno Merz, Omer Jasari, Alain Baumann. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Safet Murtezi, Manuel Bürgisser, Nue Dushaj, Naveen Kirutharan, Jeton Bushaj, Albert Pjetri, Mattia Beccarelli, Dölf Bieri, Kristjan Bushaj, Estany De Sousa Feijo. – Verwarnungen: 42. Kristjan Bushaj, 58. Senaid Keranovic, 85. Elias Blättler.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Beinwil am See 1 - FC Othmarsingen 1 1:3, HNK Adria Aarau - FC Rothrist 1 0:9, FC Entfelden 1 - FC Erlinsbach 1 7:0, FC Lenzburg 2 - FC Küttigen 2 1:2, FC Frick 1b - FC Seon 1 4:2

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 2 Spiele/6 Punkte (10:0). 2. FC Frick 1b 2/6 (7:4), 3. FC Buchs 1 2/6 (5:2), 4. FC Küttigen 2 2/6 (4:2), 5. FC Rothrist 1 2/6 (11:1), 6. FC Lenzburg 2 2/3 (6:3), 7. FC Othmarsingen 1 2/3 (5:4), 8. FC Erlinsbach 1 2/3 (1:7), 9. SC Schöftland 2 1/0 (1:2), 10. FC Rupperswil 1 1/0 (0:1), 11. FC Beinwil am See 1 2/0 (1:6), 12. HNK Adria Aarau 2/0 (1:14), 13. FC Rohr 1 2/0 (1:4), 14. FC Seon 1 2/0 (4:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 02:30 Uhr.