4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Olivier Joos führt Erlinsbach mit drei Toren zum Sieg gegen Seengen Erlinsbach setzt seine Siegesserie auch gegen Seengen fort. Das 5:4 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

(chm)

Seengen war einmal in Führung, und zwar in der 27. Minute, als Tim Vögeli zum Zwischenstand von 2:1 traf. In der 27. Minute traf Michael Wirth für Erlinsbach zum 2:2-Ausgleich.

Danach drehte Erlinsbach auf. Das Team schoss ab der 35. Minute noch drei weitere Tore, während Seengen noch zwei Treffer gelangen (zum 3:5 (75. Minute) und 4:5 (85. Minute)). Der Endstand lautete 5:4.

Matchwinner für Erlinsbach war Olivier Joos, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Erlinsbach waren: Michael Wirth (1 Treffer) und Angelo Cannata (1 Treffe.) die Torschützen für Seengen waren: Tim Vögeli, Nino Vögeli, Louis Gauchat und Fabian Giuliani.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Erlinsbach kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Seengen für Louis Gauchat (30.) und Cédric Stutz (55.).

In seiner Gruppe hat Erlinsbach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.6 Mal pro Partie.

Erlinsbach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 2. Erlinsbach hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Erlinsbach bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Masis Aarau. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (18.00 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Für Seengen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 7. Für Seengen war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Seengen verlor zudem erstmals zuhause.

Für Seengen geht es zuhause gegen FC Ataspor (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (18.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Erlinsbach 2 - SC Seengen 1 5:4 (4:2) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 8. Angelo Cannata 1:0. 13. Louis Gauchat 1:1. 27. Tim Vögeli 1:2. 27. Michael Wirth 2:2. 35. Olivier Joos 3:2. 36. Olivier Joos 4:2. 70. Olivier Joos 5:2. 75. Fabian Giuliani 5:3. 85. Nino Vögeli 5:4. – Erlinsbach: Manuel Schaer, Loris Rüedi, Gerard Toni, Setshi Toni, Simone Palazzolo, Angelo Cannata, Yannik Zacheo, Lionel May, Michael Wirth, Jan Arnet, Olivier Joos. – Seengen: Elias Lüscher, Cédric Stutz, Gian Lindenmann, Joel Gautschi, Simon Häusler, Demian Steigmeier, Robin Dössegger, Kevin Haller, Tim Vögeli, Nino Vögeli, Louis Gauchat. – Verwarnungen: 30. Louis Gauchat, 38. Lionel May, 55. Cédric Stutz, 79. Setshi Toni, 85. Jan Arnet, 87. Gerard Toni.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

