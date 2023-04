4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Oftringen verliert gegen Seriensieger Rohr Rohr setzt seine Siegesserie auch gegen Oftringen fort. Das 5:3 zuhause am Freitag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

Oftringen war einmal in Führung, und zwar in der 28. Minute, als Diyar Ildeniz zum Zwischenstand von 2:1 traf. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 32. Minute, als Ardit Gashi für Rohr traf.

Danach drehte Rohr auf. Das Team schoss ab der 37. Minute noch drei weitere Tore, während Oftringen ein Tor gelang (zum 3:4 (60. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Die Torschützen für Rohr waren: Patrik Perlaska, Leutrim Agushi, Drilon Gashi, Atdhe Kadrijaj und Ardit Gashi. Die Torschützen für Oftringen waren: Mirko Calabretta, Luca Muscolo und Diyar Ildeniz.

Gelbe Karten gab es bei Rohr für Ardit Gashi (62.), Olivier Werfeli (70.) und Dean Meier (85.). Eine Verwarnung gab es für Oftringen, nämlich für Bruno Matheus Dias Dos Santos (75.).

Die Offensive von Rohr hat bislang häufig überzeugt: In fünf Spielen hat sie total 25 Tore erzielt, was einem Schnitt von 5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 9 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Oftringen ein relativ häufiges Phänomen. Die total 15 Gegentore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 9).

Rohr liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach fünf Spielen hat das Team 15 Punkte. Das Team rückt damit einen Platz vor. Rohr hat bisher immer gewonnen, nämlich fünfmal.

Rohr spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Gränichen 2a (Platz 6). Diese Begegnung findet am 28. April statt (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Für Oftringen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 9. Oftringen hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren. Oftringen verlor zudem erstmals zuhause.

Oftringen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SC Zofingen 2a an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 28. April statt (20.15 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Rohr - FC Oftringen 2 5:3 (4:2) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 6. Drilon Gashi 1:0. 22. Mirko Calabretta 1:1. 28. Diyar Ildeniz 1:2. 32. Ardit Gashi 2:2. 37. Patrik Perlaska 3:2. 43. Leutrim Agushi 4:2. 60. Luca Muscolo 4:3. 87. Atdhe Kadrijaj (Penalty) 5:3. – Rohr: Eduard Spahiu, Dean Meier, Safet Murtezi, Atdhe Kadrijaj, Ardit Gashi, Drilon Gashi, Erolind Ferati, Leutrim Agushi, Said Mortaza Hussaini, Patrik Perlaska, Mojtaba Rahimi. – Oftringen: Emanuele Onza, Alessandro Quaino, Marco Eng, Diyar Ildeniz, Loris Kunz, Aulon Sadiku, Stefano Cardoso Baptista, Brandon Nock, Luca Muscolo, Mirko Calabretta, Mario Weber. – Verwarnungen: 62. Ardit Gashi, 70. Olivier Werfeli, 75. Bruno Matheus Dias Dos Santos, 85. Dean Meier.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.04.2023 23:58 Uhr.